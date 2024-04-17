منتخب الكويت يستهل بطولة العالم لهوكي الجليد بفوز كاسح على ماليزيا

استهل منتخب الكويت لهوكي الجليد مشواره في بطولة كأس العالم لهوكي الجليد للرجال للمستوى الرابع التي انطلقت ليل أمس الثلاثاء، بفوز كاسح على نظيره الماليزي بنتيجة (15/1) محققا أول ثلاث نقاط له بالبطولة.



وضرب لاعبو أزرق الهوكي بقوة بأشواط المباراة الثلاثة التي أقيمت على صالة نادي الألعاب الشتوية الكويتي مستضيف البطولة، اذ سجل خمسة أهداف في الأول وستة في الثاني وأربعة بالثالث فيما أحرز منتخب ماليزيا هدفا واحدا بالشوط الثاني، وقدم لاعبو المنتخب الكويتي مستوى متميزا دفاعا وهجوما وذلك بفضل التركيز العالي للاعبيه اذ ترجموا أفضليتهم المطلقة بالمباراة بتسجيل أهداف ملعوبة ليتصدر المنتخب الترتيب بفارق الأهداف عن منغوليا.



وفي مباراة ثانية ضمن البطولة أقيمت بذات الصالة، تمكن منتخب منغوليا وصيف النسخة الماضية من تحقيق فوزه الأول على حساب نظيره الاندونيسي بنتيجة (9/3)، بعد ان قدم لاعبوه مستوى مميزا طيلة فترات المباراة فيما حاول منتخب إندونيسيا العودة للمباراة الا ان خبرة المنغوليين حسمت المباراة.

اللجنة الأولمبية الكويتية



وكان راعي البطولة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي اعلن الافتتاح الرسمي للبطولة، معربا عن تمنياته للمنتخبات المشاركة التوفيق وللنادي النجاح في تنظيم البطولة، مؤكدا الحرص على تقديم الدعم الكامل للشباب الرياضي لا سيما في استضافة اهم البطولات الدولية والقارية والإقليمية التي تسهم بالارتقاء بمستواهم الفني ما يمكنهم من تحقيق الإنجازات.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح أن اللجنة لا تألو جهدا في دعم جميع الاتحادات الرياضية والأندية المتخصصة لتنظيم البطولات الكبرى لما لها من دور بإكساب لاعبي المنتخبات الكويتية لخبرات مهمة، بينما اعتبر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي استضافة النادي لهذا الحدث الرياضي العالمي الكبير الذي يشهد تواجد مسؤولين من الاتحاد الدولي للعبة، يدل على المكانة المهمة التي وصلت إليها رياضة هوكي الجليد الكويتية على خارطة الرياضة العالمية للعبة.



وحضر حفل الافتتاح عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدة لدى الكويت ورؤساء الوفود الرياضية المشاركة ومسؤولي الاتحاد الدولي للعبة وجمهور كبير، وتضمن الحفل دخول المنتخبات المشاركة في طابور العرض كما قدم لاعبون ولاعبات من براعم مدرسة النادي عرضا فنيا فولكلوريا، إضافة لفقرة من لاعبة منتخب الكويت للاستعراض الفني على الجليد (الفيغر) لارا البراك وفقرة أخرى لفريق السرعة على الجليد (سبيد).

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