مهرجان"ماكنتوش".. مزيج موسيقي استنثائي مع نجوم الخليج في الكويت

في ليلة غنائية استثنائية حملت عنوان “ماكنتوش”، التي تضم عدد من نجوم الأغنية الخليجية بشكل موسيقي وغنائي جديد، ضمن موسم حفلات الربيع المقامة هناك.

التفاصيل الكاملة لمهرجان ماكنتوش ونجوم الحفل

“ماكنتوش” يقام على مدار ليلتين 26، 27 إبريل الجاري، مع تجمع غنائي نادر الحدوث ومزيج من الموسيقى الكلاسيكية والشرقية والحديثة وتوزيعات موسيقية جديدة مع عايض وبدر الشعيبي وخالد الملا و دافي وحمد العامري ورهف، حيث تُعاد اكتشاف الأغاني التي أحببتموها بتوزيعات جديدة وثنائيات غنائية مبتكرة.

أغنية “ ردي” لـ عايض يوسف

كانت أحدث أغاني عايض يوسف من خلال أغنية “رِدي"، والتي حققت أكثر من 21 مليون مشاهدة وتقول كلماتها "ماعادها تفرق معي ،، حتى ولا فكرت فيك ابوس أنا راس الخطا يوم اتضحلي انك ردي شكراً على الطعنه ترى محسوبه لي،، يعني عليك ومبروك لك هذا الشرف بأنك خدشت لي يدي ! وشلون كذبت الحكي ،، مع كل ماينقال فيك!؟ والناس ما تحكي عبث ،، واظن فاهم مقصدي و شوكٍ نثرته في الدروب والله لتشيله بيديك وبـتـركك عبره وربي ،، لكل خاين معتدي اقدر أنا بخطة قلم امحيك وانسى أني ابـيك لكنّ ما تسوى علي ،،، اوسخ أقلامي بِـيدي اشره على نفسي أنا ، مانت بكفو اشره عليك لان الردي مهما رفعت بقيمته يبقى ردي !

أحدث أغاني بدر الشعيبي على بالي

أما بدر الشعيبي فقد طرح مؤخرًا “على بالي”، التي سجلت أكثر من مليون مشاهدة، وتقول كلماتها "في عز الليل ما بيجمع كتير عشاق أنا وهو إتكتب لينا نعيش في فراق وأنا إتمنيتله خير بعدي ولسه معاه على وعدي وليه بشتاق في عز الليل ما بيجمع كتير عشاق أنا وهو إتكتب لينا نعيش في فراق وأنا إتمنيتله خير بعدي ولسه معاه على وعدي وليه بشتاق في بالي ومهما فراق ياخدنا ده لسه الغالي وبيني وبينه أجمل حياة وليالي وصعب أنساه في بالي ومهما فراق ياخدنا ده لسه الغالي وبيني وبينه أجمل حياة وليالي وصعب أنساه مجاش في خيالي أن في يوم نعيش أغراب ومين في الدنيا عن روحه بعد أو ساب ده قلبه مكاني وأماني وفكرة بعد كسراني كفاية غياب في بالي ده لسه الغالي وبيني وبينه أجمل حياة وليالي وصعب أنساه في بالي ومهما فراق ياخدنا ده لسه الغالي وبيني وبينه أجمل حياة وليالي وصعب أنساه في عز الليل ما بيجمع كتير عشاق وأنا إتمنيتله خير بعدي ولسه معاه على وعدي وليه بشتاق