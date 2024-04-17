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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الكويت تستهل منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب بـ 16 ميدالية

بعثة الكويت
بعثة الكويت

حققت بعثة الكويت المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب والمقامة بالإمارات 16 ميدالية في اليوم الأول لانطلاق المنافسات.

 

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وحقق (شباب الأزرق) 16 ميدالية جميعها في لعبة التايكوندو 7 منها ذهبية و2 فضية و7 برونزية بانطلاقة حقيقية نحو حصد المزيد من الميداليات في بقية الألعاب.


وحقق محمد الهامور وأحمد العلي ومحمد المطيري ووليد المطيري وسموه الحمد وزينب هادي ولولوه المحبوب ميداليات ذهبية، فيما حققت روان العنزي والمسك السالم الفضيتين، وكل من حسين شموه وراكان العجمي وعمر عبدالله ومصعب المسعودي ونور الاستاذ واسيل العجمي وغلا العساف ميداليات برونزية.


وتشارك بعثة الكويت ب 210 لاعبين يشاركون في 19 رياضة مختلفة في البطولة التي انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر حتى 2 مايو المقبل بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

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