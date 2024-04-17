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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رامي صبري مع جمهوره في الكويت غدًا

الفنان رامي صبري
الفنان رامي صبري

يحيي الفنان رامي صبري حفلًا غنائيًا في الكويت، غدًا الخميس، ضمن موسم الحفلات الغنائية هناك، وتضم عدد كبير من رموز الغناء العربي.

 

يبدأ الحفل في التاسعة مساءً، على أن تفتح أبواب المسرح في السابعة داخل حديقة الشهيد الشهيرة بالعاصمة الكويت.

 

 

سجلت أغنية “يمكن خير” أكثر من 100 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وحققت نجاح جماهيري كبير، وتقول كلماتها "ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب إيه إيه هيفيد على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني و ماشي ماشي بعيد يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام ولا وقته اننا نتحاسب….. يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه….

 

بجانب أغنية بين الحيطان التي سجلت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها “وبعدين يا سنيني انا البعد آذيني فراقه طلع عيني اتهديت بشوف بعده مآسي لا نسيت ولا هكون ناسي موجود في قلبي وراسي حنيت بين الحيطان شايفه وشايف زمان ذكريات في المكان مابتتنسيش بعده الحياه صعبه وضايع وتاه قلبي اللي راح معاه ومارجعليش ده كان بيننا ليالي وايام سابهالي وعايش علي حالي وموجوع ده لو يرجه ثانيه ارتاح واعيش الدنيا بعديه مفيش عيشه تانيه وممنوع ”

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