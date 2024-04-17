دوري المحترفين.. اشتعال المنافسة بين 4 فرق للصعود للممتاز

حقق فريق بتروجيت بقيادة سيد عيد فوزاً ثميناً على حساب نظيره راية بقيادة محمد حليم، بنتيجة 3 أهداف نظيفة، وأقيمت المباراة على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري المحترفين للمجموعة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز

انتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما حامد حمدان في الدقيقة 10 واضاف سامح ابراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 23، واختتم أحمد الصعيدي أهداف المباراه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

وتأهل فريق بتروجت رسمياً إلى الدوري الممتاز بعد ضمان صدراة ترتيب المجموعة بدوري المحترفين قبل 3 جولات من نهاية المسابقة .

وقاد المباراة تحكيمياً عبد الحكيم ناصر حكما ساحة، وعاونه عادل ماهر مساعد أول، ومحمد مصطفى إسماعيل مساعد ثان، علاء صبري حكما رابعا.

وبهذه النتيجة صعد فريق بتروجت رسمياً إلى الدوري الممتاز متصدراً المجموعة برصيد 57 نقطة بفارق 12 نقطة قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، فيما يأتي فريق راية في المركز الثامن برصيد 35 نقطة .

حرس الحدود × غزل المحلة

تعادل فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي مع فريق غزل المحلة بقيادة احمد عيد عبد الملك بهدف لمثله تقدم حرس الحدود بهدف محمود ابو جودة وتعادل عبده يحيى من ركلة جزاء في الدقيقة 26، وأقيمت المباراة على ستاد حرس الحدود .

وقاد المباراة تحكيمياً محمد طه حكما ساحة، وعاونه وائل فتحي مساعد أول، ومحمد أحمد حسن مساعد ثان، محمد عبد العزيز حكما رابعا.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الخامس برصيد 44 نقطة ، فيما يحتل فريق غزل المحلة وصافة ترتيب المجموعة برصيد 45 نقطة .

لافيينا × السكة الحديد

تعادل فريق لافيينا بقيادة احمد صلاح مع فريق السكة الحديد بقيادة تامر رياض بهدفين لكل منهما انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله تقدم فريق السكة الحديد بهدف ذاتى لمدافع لافيينا محمد جبس من عرضية محمد حسين عضل في الدقيقة36، وسجل أديدا مولا هدف لافيينا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأضاف هشام نيمار الهدف الثاني لافيينا في الدقيقة 17 من الشوط الثاني ، وتمكن سعيدو من تسجيل الهدف الثاني للسكة الحديد في الدقيقة 48، وأقيمت المباراة على ملعب الأسيوطي سبورت.

وقاد المباراة تحكيمياً عمرو عابدين وعاونه محمد القراقصي مساعد أول، محمد القاضي مساعد ثان، مصطفى مدحت حكما رابعا.

ويحتل فريق لافيينا المركز الثالث برصيد 44 نقطة ، بينما يأتي فريق السكة الحديد في المركز السادس برصيد 38 نقطة .

طنطا × وادي دجلة

تعادل فريق طنطا مع فريق وادي دجلة، في المباراة التي أُقيمت على ملعب طنطا الرياضي، بهدف لمثله تقدم فريق وادي دجلة بهدف يوسف أويا في الشوط الأول، وأضاف أقطاي عبد الله هدف طنطا في الشوط الثاني.

وقاد المباراة تحكيمياً أحمد ناجي حكما للساحة وعاونه عبد العزيز محسن مساعد أول، عماد الشامي مساعد ثان، رزق بهنس حكما رابعا.

ويحتل فريق طنطا المركز السابع برصيد 36 نقطة، فيما يحتل فريق وادي دجلة المركز الرابع برصيد 44 نقطة .

القناة × بروكسي

حقق فريق القناة بقيادة أحمد العجوز على حساب فريق بروكسي بقيادة محمد حامد، الفوز بهدفين نظيفين سجلهما حسين رجب وعلاء البدري، وأقيمت المباراة على ملعب نادي القناة القديم .

وقاد المباراة تحكيمياً عمرو رمضان حكما للساحة، وليد عبدالله اللطيف مساعد أول، علاء علي السروري مساعد ثان، محمد أحمد الشناوي حكما رابعا.

يحتل فريق القناة المركز العاشر والأخير برصيد 31 نقطة، ويأتي فريق بروكسي المركز التاسع برصيد 35 نقطة .

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة السادسة :

1- بتروجيت 57 نقطة

2- غزل المحلة 45 نقطة

3- لافيينا 44 نقطة

4- وادي دجلة 44 نقطة

5- حرس الحدود 44 نقطة

6- السكة الحديد 38 نقطة

7- طنطا 36 نقطة

8- راية 35 نقطة

9- بروكسي 35 نقطة

10- القناة 31 نقطة