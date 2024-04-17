تشكيل العين لمواجهة الهلال بدوري أبطال آسيا.. رحيمي يقود الهجوم

كشف المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسيو، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، عن التشكيل الرسمي لفريقه للمواجهة المرتقبة أمام غريمه نادي الهلال السعودي، والتي تجمعهما، على ستاد هزاع بن زايد، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتنطلق مباراة الهلال السعودي مع مضيفه العين الإماراتي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل العين لمواجهة الهلال بدوري أبطال آسيا

تشكيل العين ضد الهلال

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: خالد هاشمي – إيريك – كوامي – بندر.

خط الوسط: يونج يو بارك – محمد عباس – عباس.

خط الهجوم: كاكو – ماتياس– سفيان رحيمي.

تأهل نادى العين الإماراتى إلى نصف نهائى دورى أبطال آسيا على حساب النصر السعودى، بعد حسم مباراة إياب ربع النهائى التى جمعتهما على ملعب الأول بارك بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بفوز النصر 4-3 فى الوقت الذى انتهت فيه مباراة الذهاب بفوز العين 1-0 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد التعادل فى إجمالى المباراتين 4-4.