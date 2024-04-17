فوائد لن تتوقعها لعصير الدوم| أبرزها يطرد السموم ويقي من الأمراض المزمنة

عصير الدوم من العصائر التي لم تأخذ حقها رفم فوائده المذهلة للجسم، فيعمل على خسارة الوزن إذا كنت تراعي كم السكر فيه، وله دور كبير في طرد سموم الجسم، لذا نقدم لك طريقة تحضيره وأهم فوائده.

عصير الدوم

طريقة عمل عصير الدوم

المقادير

- دوم : ربع كيلو

- الماء : 8 اكواب

- سكر : كوب

طريقة التحضير

انقعي الدوم بالماء في قدر لحوالي 6 ساعات، مع تقليبه من وقت إلى آخر.

ضعي القدر على النار حتى يسخن دون أن يغلي، كي لا يصبح طعمه مراً.

ارفعي القدر عن النار، ثم أضيفي إليه السكر وحركي جيداً، ثم اتركيه جانباً حتى يبرد.

صفّي عصير الدوم بواسطة مصفاة صغيرة الثقوب.

صبّي عصير الدوم في عبوات زجاجية وضعيها في الثلاجة، كما يفضل تناول العصير في فترة قصيرة من تحضيره لأنه يتلف بسرعة.

فوائد عصير الدوم

إزالة السموم من الجسم

يعمل عصير الدوم كمدر طبيعي للبول، ومن ثم يساهم في طرد السموم من الجسم وتطهير وتنقية وتنشيط الكلى والكبد والبنكرياس.

فقدان الوزن

يساعد الدوم أيضًا على تسريع عملية التمثيل الغذائي، والتي يمكن أن تساهم في التخلص الوزن الزائد، إلى جانب خصائصه المدرة للبول وتخليص الجسم من الكوليسترول الزائد وحرق الدهون تحت الجلد.

يعالج ارتفاع دهون الدم

من فوائد عصير الدوم علاج ارتفاع دهون الدم، خاصةً في المتلازمة الكلائية مما يؤدي إلى انخفاض في خطر الإصابة بتصلب الكبيبات وتصلب الشرايين.

الحفاظ على صحة القلب

يقلل عصير الدوم بشكل كبير من الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، مع زيادة الكوليسترول الجيد، وبالتالي يمنع تصلب الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية، كما يعمل على ضبط ضغط الدم.

الوقاية من التهاب البروستاتا

من المعروف أن الخصائص المضادة للسرطان والمضادة للالتهابات لعصير الدوم لها تأثير مهم في الوقاية من التهاب البروستاتا.

الوقاية من الأمراض المزمنة

يمكن لمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات الموجودين في عصير الدوم وقاية الجسم من الجذور الحرة الضارة المسببة للإجهاد التأكسدي والشيخوخة المبكرة وبعض الأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان وضعف جهاز المناعة.