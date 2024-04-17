محافظ بني سويف يتفقد أعمال رفع كفاءة مدخل مدينة ناصر

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير مدخل مدينة ناصر ، ضمن خطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة، وحل مشكلة التكدس المروري بمدخل المدينة، حيث رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، على يوسف رئيس الوحدة المحلية، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ،وبعض التنفيذيين المعنين من الري والطرق والوحدة المحلية

وناقش المحافظ الموقف الحالي لأعمال التطوير التي يتم تنفيذها بمدخل المدينة على الطريق الزراعي، بعد توسعة الطريق وإنشاء حائط ساند على ترعة الإبراهيمية بطول 400 مترا ، فيما يجرى حاليا الانتهاء من أعمال إنشاء سور على الجانب الغربي من ترعة الإبراهيمية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحركة السيارات بالمنطقة

هذا وقد وجه محافظ بني سويف بالحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة والتي تسهم بشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية بتلك المنطقة التي كانت تشهد اختناقاً وتكدساً مرورياً ، نظراً لتقاطع مدخل شوارع المدينة مع الطريق السريع، فضلاً عن تسهيل حركة الدخول والخروج من والى المدينة والشناوية في الاتجاهين وربطهما على الطريق الزراعي

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