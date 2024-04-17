محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير كورنيش وشوارع دكرنس

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم يرافقه اللواء خالد عيد مدير جهاز المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا بتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة دكرنس يستهدف تنفيذها تقديم خدمات متميزة للمواطنين وذلك بحضور والدكتوره امال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس والسادة القيادات التنفيذية بدكرنس ونواب رئيس المدينة

حيث شملت جولة محافظ الدقهلية بمركز ومدينة دكرنس تفقد الاعمال الجارية لتغطية ترعة المرساة والخششانه بطول 800 متر بتكلفة 15 مليون جنيه وذلك بهدف انشاء محور مروري لخدمة اهالي مدينة دكرنس، كما شملت الجولة تفقد اعمال تغطية ترعة السادات بالمدينة بتكلفة 2 مليون جنيه وذلك بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، كما تفقد "محافظ الدقهلية ومرافقيه" مشروع الممشي الحضاري بكورنيش دكرنس والذي يتم تنفيذه علي مراحل بطول 2000 متر طولي من خلال تمويل الخطط الاستثمارية بتكلفة 8 مليون جنيه وذلك بهدف تنفيذ اعمال تجميل وتنفيذ ممشي لخلق متنفس حيوي لاهالي دكرنس وتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتم الانتهاء بالفعل خلال ال3 مراحل الاولية من 658.80 متر طولي من الحائط الساند واعمال التجميل للكورنيش وتفقد "مختار" الاعمال الجارية لتطوير شارع العروبة بتكلفة 4 مليون جنيه والذي يتم تنفيذه ايضا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لمركز دكرنس بما يستهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم،وخلال الزيارة وجه مختار لضرورة تكثيف العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها لسرعه إنهائها ودخولها الخدمة وفق البرامج الزمنية المحدده لتنفيذها لتحقيق استفاده المواطنين.