تعرف علي مجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال وذلك من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول لتوفير المصلحة الفضلى له ليكون فرداً مؤثراً في المجتمع .

ومن جانبها أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، إلى أهمية حماية الطفل المصري من تعرضه لكافة أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مأوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق استقرار الأسرة المصرية.

بينما استعرضت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، مجهودات الوحدة خلال الـ ٣ أشهر الماضية كالآتي:

تلقى اكثر من210 بلاغ لأطفال معرضة للخطر من خط نجدة الطفل 16000ومن النيابات العامة والجزئية ووسائل التواصل من كافة جهات الرصد (63 اساءة جسديه -35 اساءة جنسية -15 اساءة نفسية - 26 حالة إهمال واستغلال وخلافات اسريه – 16حالة إيواء وايداع أطفال بلا مأوى في مؤسسات رعاية -23 طفل في تماس مع القانون -6 طلبات دعم نفسى -6 حالات زواج اطفال ) و تقديم الدعم اللازم اجتماعياً وصحياً ونفسياً وقانونيا وعمل خطة رعاية متكاملة وإدارة حالة التنسيق مع النيابة العامة ونيابة الطفل للوصول للمصلحة الفضلى للطفل وتطبيق الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 الصادر من مكتب النائب العام .

والمشاركة في اجتماع اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية وذلك برئاسة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية واستعراض قصص كفاح الأمهات المتقدمات ومدة فقدهم لعائل الأسرة ومستوى أبنائهم التعليمي ومن ضمنهم الأم ( البديلة - الأم من ذوى الهمم - الأم المعيلة لأبناء من ذوى الهمم) وذلك لاختيار الأمهات المرشحات للمنافسة على مستوى الجمهورية علماً بأنه تم اختيار الأم المثالية في العام الماضي والحالي من الأمهات المرشحة من محافظة الشرقية وذلك تقديراً لقصه كفاحها ومجهودها مع الأبناء.

والمشاركة في اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان وعرض عمل منظومة حماية الطفل والبيان التحليلي لبلاغات الأطفال المعرضة للخطر بالمراكز لعام 2023 للوقوف على المشكلات الاكثر خطورة وانتشارا التي يتعرض لها الطفل وتم التنبيه من قبل المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ورئيس اللجنة على الأعضاء بضرورة التعاون مع وحدات حماية الطفل للوصول للمصلحة الفضلى له.

وعقد اجتماع مع مدير عام إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف وعرض البيان التحليلي للبلاغات لعام 2023 وأنواع الإساءات خاصة الأنواع المستحدثة على المجتمع وذلك لعمل خطه تعاون مع المديرية وأهمها تخصيص داعى او واعظ لكل لجنة فرعية لحماية الطفل بكل مركز للتواصل مع وحده الحماية لمعرفة اهم أنواع الأخطار التى يتعرض لها الطفل بالمركز من واقع البلاغات لادراجها فى الأنشطة والفعاليات الدعوية ومشاركة اللجنة فى اجتماعاتها للوقوف على حالات الخطر و الخطط العلاجية والوقائية.

وعقد اجتماع لأعضاء وحدات حمايه الطفل العامة والفرعية بمراكز المحافظة لمناقشة بلاغات الاطفال المعرضة للخطر والواردة لعام 2024 والتدخلات التي تمت فيها ومناقشة التقارير المرسلة للنيابات العامة والجزئية واستعراض أهم التوصيات التي تدرج في التقارير والتوجيه بتحقيق كامل الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا من الأطفال الواردة فى البلاغات وكذلك الدعم الإرشادي للأسر لتوعيتهم بكيفية التعامل مع أبنائهم وتم تسليم شهادات تقدير لأعضاء الوحدات مقدمة من معالى محافظ الشرقية وذلك لدورهم فى حمايه الطفل من التعرض للخطر وتوفير بيئة آمنة له.

والمشاركة في اجتماع لجنة المدينة الآمنة للنساء بمدينه فاقوس ( واحة أمان ) برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ لبحث سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمرأة بالمدينة وبذل المزيد من الجهد وخصوصا بعد اختيار محافظة الشرقية للانضمام بشبكة اليونيسكو العالمية لمدن التعلم والمدن الآمنة.

وإجراء زيارة للمدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس لمناقشة التنفيذ الفعلي للمقترحات المطروحة من أعضاء اللجنة والجهات المشاركة وعمل يوم تعريفي بحضور العديد من الجهات للتعريف بالخدمات المقدمة فى واحة أمان ، علما بأنه يتم مشاركة وحدة حماية الطفل يوم الأربعاء من كل اسبوع لعمل توعية وندوات ودعم ارشادى ونفسى وانشطه وفعاليات متنوعة للفئات المستهدفة.

ومشاركة 12 من أعضاء الوحدة العامة و الوحدات الفرعية لحماية الطفل بالشرقية لورشه عمل تهدف الى رفع كفاءة قدرات الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين في مجال الاضطرابات النفسية للأطفال والمراهقين بهدف تعديل السلوك وتقديم الدعم النفسي المستمر ورصد الحالات التي تحتاج الى الدعم والتوجيه كذلك استعراض الاضطرابات النفسية للأطفال والمراهقين من قبل أطباء نفسيين متخصصين من الأمانة العامة للصحة النفسية لمده أسبوع بمحافظة القاهرة تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وعقد أكثر من 60 ندوة بالمدارس والجمعيات والاندية ومراكز الشباب من خلال وحدات حماية الطفل الفرعية بالمراكز لمناقشة أهم المشكلات التي تعرض الطفل للخطر والتوعية بوسائل حماية الطفل منها ( ختان الإناث – الزواج المبكر – التنمر – مخاطر وسائل التواصل من علاقات وابتزاز –ترسيخ القيم والاخلاق وكيفيه التربية الإيجابية للطفل – دور خط نجده الطفل ولجان حماية الطفل – خطورة التدخين والمخدرات – العنف وأخطاره).