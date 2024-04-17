انتخابات جنوب السودان|ائتلاف الأحزاب السياسية يقترح عملية انتخابية من ثلاث مراحل

يقترح ائتلاف من الأحزاب السياسية في جنوب السودان، إجراء عملية انتخابية من ثلاث مراحل، مع إعطاء الأسبقية للانتخابات الرئاسية.

ائتلاف الأحزاب السياسية في جنوب السودان

يدعو تحالف الأحزاب السياسية الإصلاحية، الذي يضم أربعة أحزاب بما في ذلك حزب التحرير الوطني، والحزب الديمقراطي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني، والاتحاد الوطني الأفريقي السوداني، إلى إعطاء الأولوية للانتخابات الرئاسية في الانتخابات العامة المقبلة.

ووفقا لتيريزا سيريشيو إيرو واني، رئيسة الائتلاف، فإن اختيار الرئيس يتطلب جهدا لوجستيا أقل مقارنة بالمناصب الدستورية الأخرى.

خلال مؤتمر صحفي في جوبا أمس الثلاثاء ، صرحت تيريزا ، "الانتخابات الرئاسية ، وهي انتخاب رئيس الجمهورية ، يجب أن تحدث كمرحلة أولى من الانتخابات العامة، وذلك لأن اللاجئين والنازحين من جنوب السودان يمكنهم التسجيل والتصويت أينما كانوا".

وفقا لتيريزا ، في الانتخابات الرئاسية ، "ليست هناك حاجة لإجراء تعداد لتحديد الدوائر الانتخابية. الانتخابات الرئاسية هي دائرة انتخابية واحدة فقط". وذكرت أن كتابة الدستور الجديد قد أحرزت تقدما كبيرا ويمكن الانتهاء منه في غضون الأشهر القليلة المتبقية.

ويقترح الائتلاف نهجا مرحليا للانتخابات. وبعد الانتخابات الرئاسية، ستكون انتخابات الدوائر الانتخابية الوطنية هي التالية، تليها الانتخابات في الولايات والمناطق الإدارية، وأخيرا، انتخابات مجالس المدن والمجالس الريفية.

أوضحت تيريزا "في المرحلة الثانية، ينبغي إجراء انتخابات لجميع الدوائر الانتخابية الوطنية، يجب أن تجرى انتخابات الولايات والمناطق الإدارية في المرحلة الثالثة، يجب أن تكون المرحلة النهائية هي انتخابات مجالس المدن والمجالس الريفية للحكومة المحلية ".

بالإضافة إلى ذلك، اقترح الائتلاف تشكيل مكتب رئيس الوزراء، الذي يعينه الرئيس، مع تفويض لتشكيل الحكومة، في خضم الانتخابات الرئاسية، سيتم تعيين رئيس الوزراء، ثم يشكل رئيس الوزراء مجلس الوزراء ويرأس اجتماعاته، شريطة أن يتم ذلك بالتشاور مع الرئيس وموافقته، يعين الرئيس رئيس الوزراء والوزراء في مناصبهم بموجب مرسوم ويمكنه قيادتهم بشكل جماعي أو فردي".

ويمكن العثور على أمثلة على هذا النظام في جيراننا الأفارقة، مثل أوغندا والسودان ومصر، من بين دول أخرى. يساعد مكتب رئيس الوزراء في تخفيف عبء العمل التنفيذي المتزايد على الرئيس. من الضروري أن تحافظ الحكومة على حجم هزيل".

ومن المتوقع أن يجري جنوب السودان انتخابات في ديسمبر من هذا العام، وللمرة الأولى، سيحصل جنوب السودان على فرصة للتصويت لاختيار رئيس وأعضاء في البرلمان والعديد من المكاتب المحلية.

مع استمرار المناقشات حول الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، لم يقرر جنوب السودان بعد نوع الانتخابات التي ستجرى في ديسمبر.