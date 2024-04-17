انسات الصيد تفزن على سموحة فى بطولة الجمهورية لكرة السلة

حقق فريق 18 سنة انسات لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على نادي سموحة بنتيجة 66-67 في اطار منافسات بطولة الجمهورية وحصلت اللاعبة ملك احمد على جائزة MVP احسن لاعبة في المباراة.



ضمت قائمة الفريق اللاعبات جنى طارق محمد ، حبيبة علاء الدين ، حلا الحينى ، شريفة تامر يحيى ، فرح عماد السيد، فريدة محمد عبده ، فيروز اشرف مدحت ، لجين ايمن محمد، لوچين عمرو ،مريم عثمان ، ملك مروان ، هنا الجولى ، هنا طارق فيصل،ولاعبات فريق تحت 16 سنة ملك احمد ابراهيم،چنى حازم إيهاب،لارا عمرو الشاذلي،ليلة حسام عيسى،جنة عيسى.



الجهاز الفنى والادارى :

نائب رئيس الجهاز محمود السداوى ، المدير الفنى عماد السيد ، مدرب محمد عمر ، مخطط احمال هيثم نور الدين ، طبيبة الفريق دكتورة علياء مؤمن ، ادارى احمد الطاهر ، خدمات معاونة محمد عطا ، لجنة كرة السلة احمد عصام.