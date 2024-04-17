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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

انسات الصيد تفزن على سموحة فى بطولة الجمهورية لكرة السلة

سلة الصيد
سلة الصيد

حقق فريق 18 سنة انسات لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على نادي سموحة بنتيجة 66-67 في اطار منافسات بطولة الجمهورية وحصلت اللاعبة ملك احمد على جائزة MVP احسن لاعبة في المباراة.


ضمت قائمة الفريق اللاعبات جنى طارق محمد ، حبيبة علاء الدين ، حلا الحينى ، شريفة تامر يحيى ، فرح عماد السيد، فريدة محمد عبده ، فيروز اشرف مدحت ، لجين ايمن محمد، لوچين عمرو ،مريم عثمان ، ملك مروان ، هنا الجولى ، هنا طارق فيصل،ولاعبات فريق تحت 16 سنة ملك احمد ابراهيم،چنى حازم إيهاب،لارا عمرو الشاذلي،ليلة حسام عيسى،جنة عيسى.


الجهاز الفنى والادارى :
نائب رئيس الجهاز محمود السداوى ، المدير الفنى عماد السيد ، مدرب محمد عمر ، مخطط احمال هيثم نور الدين ، طبيبة الفريق دكتورة علياء مؤمن ، ادارى احمد الطاهر ، خدمات معاونة محمد عطا ، لجنة كرة السلة احمد عصام.

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