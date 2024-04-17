رفع كفاءة النظافة وإزالة المخلفات بشوارع حي مصر القديمة

قامت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة برئاسة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حى مصر القديمة وبالتعاون مع فرع الهيئه والرصد البيئي وسيارات المتعهد السكني بحملة لرفع كفاءة النظافة وإزالة المخلفات بشوارع إسطبل عنتر، ومطلع الزهراء عزبة خيرالله، وشارع الفسطاط، والخمسين، وشارع المنيل، وشارع الروضة.

كما تم رفع كفاءة النظافة وإزالة المخلفات من الشوارع الجانبيه بجوار نادي الفروسية، وبجوار سور جبخانه محمد علي اسفل كوبري العميد ابراهيم الرفاعي، ومدخل خارطه الشيخ مبارك،ومجمع الاديان وشارع الأمامين.

إيقاف أعمال بناء مخالفة بـ24 شارع متحف المنيل

كما تصدت الجهات المعنية بإدارات المتابعة الميدانية ووحدة الرصد البيئي والإسكان والإشغالات والمرافق تمكنوا من إيقاف أعمال بناء مخالفة بـ 24 شارع متحف المنيل وتحويل جراج الى تجاري ، جنوب محافظة القاهرة، وذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون وتكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة أنواع المخالفات بالحى.

وقال اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حى مصر القديمة ، في تصريحات اليوم الأربعاء، انه تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين ومصادرة المعدات ومواد البناء المتواجدين في مكان الواقعة.

وشدد اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حى مصر القديمة، على إدارة الإسكان بالمرور على الشوارع بصفة مستمرة لمتابعة كل ما يطرأ على أرض الواقع من مخالفات للتصدى لها ومحاسبة المخالفيين.

وياتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بضرورة الاهتمام بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة القاهرة، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٨ مايو إلي ٢٣ مايو ٢٠٢٤ .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب ، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .

وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو ، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو ، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس ١٦ مايو حتى الاربعاء ٢٢ مايو ، وامتحانات النقل للتعليم الفني من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ٢١ مايو وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الاحد ١٢ مايو إلى الخميس ٢٣ مايو .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين ٢٩ ، ٣٠ أبريل ، ويتم امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية، ويتم امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية من يوم الأربعاء ٨ مايو إلى يوم السبت ١١ مايو.