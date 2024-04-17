محترفو النادي الأهلي على كف عفريت

أصبح مصير لاعبي الأهلي المحترفين مجهول ما بين تراجع في الأداء وغياب بسبب الإصابة ليصبح خماسي المارد الأحمر في موقف غامض وغير محدد.

يغيب الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي عن صفوف المارد الأحمر، ولم تشهد المباريات الأخيرة تواجده على رأسها مباراة الديربي الماضية التي خسر فيها الأحمر بهدفين لهدف.

بدت بوادر أزمة بين اللاعب تاو والمدرب السويسري مارسيل كولر، حيث أن الجنوب أفريقي لا يحب التواجد على مقاعد البدلاء، وهو الأمر الذي لم يعجب "كولر"، وبدأت المشاكل بينهما بسبب ذلك.

آليو ديانج

يغيب المالي آليو ديانج عن الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة، وقبل الإصابة كان مستواه متراجعا بسبب تآثره بالإصابة التي عانى منها قبل أن يضطر لإجراء عملية جراحية.

بدأ النجم المالي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة، بعدما بدأ مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال ‏الفترة القادمة.‏

موديست

لم يقدم موديست أوراق اعتماده حتى الأن مع الأهلي، ولم تجد جماهير المارد الأحمر المستوى المأمول منه حتى الأن رغم تقاضيه مبلغ مليون و700 ألف دولار سنويا.

استقرت إدارة النادي الأهلي على عدم تجديد عقده بعد نهايته في نهاية الموسم الكروي الحالي، لكن الأزمة التي فجرها الإعلامي أحمد شوبير أن اللاعب الفرنسي يجدد عقده حال لعب عدد من المباريات مع الفريق، يتم التجديد له تلقائى لـ عام آخر، ما قد يضع المارد الأحمر في ورطة.

تراجع مستوى معلول وتهميش كريستو

أصبح اللاعب الشاب محمد الضاوي كريستو خارج خطط كولر في الموسم الكروي الجديد بعدما أبلغ النادي بعدم رغبته في تواجد اللاعب التونسي في صفوف المارد الأحمر، فضلا عن عدم تواجده في قائمة الأهلي في أغلب مباريات الموسم الحالي.

ويري كولر أن كريستو لاعب صغير السن وقليلة الخبرة ويحتاج إلى المشاركة في المباريات بصورة أكبر خارج الأهلي ويمكنه العودة من جديد للقلعة الحمراء حال تطور مستواه البدني بالتحديد.

أما معلول رغم المستويات الكبيرة التي يقدمها النجم التونسي مع الأهلي ألا أن عامل السن بدأ يؤثر على اللاعب بعد دخوله في عامه الـ33 واحتياج الأهلي لبدء العمل على بديل له.