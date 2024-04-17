النعماني يعقد لقاءاً مفتوحاً مع الأطباء والعاملين بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد

عقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج لقاءاً مع إدارة وفريق عمل المستشفى الجامعي الجديد من رؤساء الأقسام والأطباء والصيادلة والتمريض والعاملين بالمستشفى للإطمئنان علي سير العمل بها، والوقوف على واقع العمل بداخلها، وذلك بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد حامد مدير المستشفى الجامعي الجديد.

وفي بدايه اللقاء أثني الدكتور حسان النعماني على جهود الأطباء وطاقم التمريض التي تبذل لتخفيف المعاناة على المرضى من المواطنين المترددين على المستشفى بصفه عامه، وجهودهم وتعاملهم الفوري في تقديم الخدمات الطبيه العاجله والطارئة علي مدار ٢٤ ساعه لمئات المرضي خلال اجازه عيد الفطر المبارك بصفه خاصة.

وأعلن "النعماني" خلال اللقاء عن قرب افتتاح وتشغيل مستشفى الجراحات الخاصة والتي تأتى ضمن المشروعات الطبية الضخمة التى تشهدها محافظات الصعيد، مضيفاً ايضاً انه تم تشكيل لجنة مكونه من استشاريين هندسيين بالجامعة وهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك لإستلام مبني مستشفي شفا الاطفال الذي يعد إضافة قوية للمنظومة الصحية، حيث سيساهم ذلك في تحقيق نهضة تنموية شاملة بالمجال الطبي والعلاجي وتقديم خدمات طبية علي اعلي مستوي لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

وخلال اللقاء استمع رئيس الجامعة الي مقترحات واحتياجات الأطقم الطبية لتطوير وتحسين الاداء داخل المستشفى مؤكداً حرص إدارة الجامعة على تحسين خدماتها الطبية المقدمة بمستشفياتها الجامعية كافة في مختلف التخصصات الطبية.

وفي نهاية اللقاء وجه "النعماني" إدارة المستشفى والأطقم الطبية والعاملين بها إلى ضرورة الاستمرار وبذل المزيد من الجهد للقيام برسالتهم الإنسانية العظيمة وتقديم خدمة متميزة للموطنين والحفاظ علي صحتهم وسلامتهم.