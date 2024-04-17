بشرى سارة للمواطنين بشأن رغيف الخبز (شاهد)

قال خالد فكري، المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز بالقاهرة، إن أسعار القمح شهدت انخفاضًا يتراوح بين 20 و25%، وبالتالي هذا سينعكس إيجابًا على سعر رغيف الخبز.

الاتفاق على أسعار رغيف الخبز مع أصحاب المخابز في القاهرة والجيزة والقليوبية

وأضاف “فكري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “DMC”، اليوم الأربعاء، أن أمس انعقد اجتماع بحضور وزير التموين وعددًا من مسؤلين الوزارة، حيث تم الاتفاق على أسعار رغيف الخبز مع أصحاب المخابز في القاهرة والجيزة والقليوبية.

الرغيف الـ80 جراما بـ1.5 جنيه و الـ40 بـ75 قرشًا

وتابع المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز بالقاهرة أن الرغيف الـ80 جراما بـ 1.5 جنيه والـ40 بـ75 قرشًا ورغيف “الطعمية” بـ50 قرشًا، مشيرًا إلى أن بعد حل أزمة الدولار أصبحت العملية مستقرة وربما تشهد أسعار الخبز انخفاضًا جديدًا.

جدير بالذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد على أن الأيام المقبلة سوف تشهد تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة، مشيرا إلى أن مهام اللجنة ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعوداً أو هبوطاً، موضحا أن اللجنة ستنعقد شهرياً.

رئيس شعبة المخابز

وأشار الوزير خلال اجتماعه أمس الثلاثاء مع رئيس شعبة المخابز عبد الله غراب، ورئيس شعبة مخابز القاهرة عطيه حماد، ورئيس غرفة الحبوب طارق حسانين ومديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي أصحاب المخابز الحرة - إلى أن أسعار الدقيق انخفضت بما يقارب الــ 35% وأن تحديد الأسعار والأوزان سوف يتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن وأنه سوف يتم متابعة ذلك رقابيا من الوزارة.

وأكد وزير التموين أن الكل يعمل في النهاية لصالح المواطن، مشيرا إلى أن أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيهًا إلى 18 جنيهًا للكيلو بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية التي تمت أخيرًا.