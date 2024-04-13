رئيس الشعبة العامة للمخابز: "سعر رغيف الخبز السياحي سينخفض 25%"

أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشكلة الخبز السياحي في السوق المصري يأتي بسبب عدم الالتزام بوزن معين ومحدد لرغيف العيش، مشددًا على أن خفض سعر الدقيق سيكون لها تأثير كبير على سعر رغيف الخبز السياحي.

مشكلة الخبز السياحي في السوق المصري

وأوضح “غراب”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن تخفيض سعر طن الدقيق 2000 جنيه اليوم، سيكون له تأثير كبير على تراجع سعر رغيف الخبز السياحي في المخابز خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك تواصل بشكل مباشر ودوري مع جميع المخابز الموجودة في مصر، والتي يصل عددها إلى أكثر من 30 ألف مخبز.

وشدد على أن سعر الرغيف السياحي سينخفض بنحو 25% بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.



كشفت شعبة المخابز بالقاهرة، عن انخفاض أسعار الدقيق بمعدلات 2000 جنيهاً للطن، حيث كانت قد وصلت سعر طن الدقيق لـ 21 الف جنيهاً، وانخفضت لمعدلات 19 الف جنيها في الأيام القليلة الماضية.



من جانبه قال خالد فكري، السكرتير العام والمتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة، ان معدلات الأسعار للدقيق انخفضت في الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ معدل الانخفاض مايقارب من 13%، في ظل توافر للدقيق بمختلف أنواعة.

وأضاف فكري، عن انخفاض طن الدقيق الخطاب 2000 جنيهاً، أنواع هرم وسياحي وطباقي فيما أنخفض سعر طن الدقيق المروة 1450 جنيهاً، فيما انخفض سعر طن الدقيق الهايل 1950 جنيهاً، بالإضافة إلي انخفاض سعر طن الدقيق العالمية 1100 جنيهاً.

وأشار فكري، عن انخفاض طن الدقيق الامراء ، 500 جنيهاً، وانخفاض طن دقيق تاج لـ 700 جنيهاً، مشيراً إلي ان هذا الانخفاض عما كان عليه السعر من قبل عيد الفطر المبارك وأن باقي مطاحن الدقيق الحر سوف تخفض الأسعار تباعًا بعد اجازة العيد ان شاء الله.

