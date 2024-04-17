عبدالحفيظ: الزمالك من حقه يحتفل وعنده خط وسط تقيل

أشاد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي السابق، بلاعبي خط وسط الزمالك مضيفا أن الأبيض يحتاج إلى ضم مهاجم وجناح في الميركاتو.



أضاف عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك لعب أمام الأهلي بشكل جيد، مضيفا أن الأبيض يمتلك شئ لم يكن موجودا لديه خلال 20 عاما وهو جودة اللاعبين في خط الوسط، لاعبين من طراز رفيع، ولديهم تحكم جيد بشكل واضع.



وتابع أن الزمالك يسير بشكل جيد وسيتحسن بشكل أكبر في حال تعاقده مع مهاجم وجناح مميز مع أحمد السيد زيزو في الخط الهجومي.



وواصل عبدالحفيظ: أي حد يقلل من فرحة الزمالك أو حقه يحتفل براحته أحنا مالنا هو كسب ويستحق والي يقول غير كدا يبقى مختل هو أستحق المكسب، وناصر ماهر لعيب كبير جدا وقدم مباراة كبيرة جدا.



وتابع: في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، كان معي كرات بسبب حركات وأساليب أندية شمال أفريقيا في إخفاء الكرات، وتضييع الوقت وأنزلها بسرعة بدل ما ندور عليها ولو كنت موجودا في مباراة الزمالك لم يكن ليخطر على بالي أن يحدث أمر هكذا.



قبل أن يقاطعه أحمد سليمان عضو الزمالك قائلا: وما المشكلة الأهلي ياما سرق آخر دقيقة أهداف من الزمالك، ليرد عليه عبدالحفيظ قائلا: سرقة هدف ليست مثل سرقة الكرة نفسها.

