"مش متعودين على الخسارة زي ناس".. كهربا يستفز جماهير نادي الزمالك من جديد

رد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، على اتهامات البعض له بإدعاء المرض عقب تعرضه للسقوط فى نهاية مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة.

مش متعودين على الخسارة زي ناس.. من جديد كهربا يستفز جماهير الزمالك

ونشر كهربا ستوري عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: “شكرا من قلبي لكل الناس الي سألت عليا انا الحمد لله والشكر لله بخير ربنا يخليكوا اما بالنسبة للناس الي متعودين على التمثيل و الأفلام و ادعائهم للمرض دي مش طريقتنا الحمد لله ولا عمري هدعي المرض عشان مكسب أو خساره ”.

وتابع: بس معلش اصل احنا مش متعودين على الخسارة ولا عارفين احساسها و مش متعودين عليها زي ناس كتير مش بيأثر فيهم لانها مش جديدة عليهم ،و بشكر الجمهور اللي علطول في ضهرنا و ربنا يديم علينا نعمه جمهور الأهلي .

كهربا يستفز جماهير الزمالك

وكان محمود كهربا تعرض للسقوط بنهاية مباراة الأهلي والزمالك في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز وانتقل على أثره للمستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

وفاز الزمالك على الأهلي 2-1 بهدفي سيف الدين الجزيري، فيما جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق أحمد عبدالقادر.

من جهة أخرى طالب أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بضرورة فتح تحقيق عاجل في واقعة جمع الكرات في مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة.

وقال ميدو فى تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على شاشة المحور، أن الزمالك فريق كبير ولا يليق به أن يرتكب مثل هذه الأفعال الصبيانية، ويجب محاسبة المسئول عن هذا التصرف المشين.

وأكد أحمد حسام ميدو أن ما فعله صبية جمع الكرات في مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة، وإخفاءهم الكرات من على الخطوط لإضاعة الوقت “عيب” في حق نادي الزمالك.

عقوبات رابطة الأندية ضد الزمالك

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة أصدرت عقوبات مؤجلات الجولة الـ8 والـ10 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024. وجاءت العقوبات على نادي الزمالك كالتالي:

أولا: توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه وذلك لسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

ثانيا: إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك لمدة مباراتين وذلك بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة.

ثالثا: عدم مصاحبة مصطفى حسين "ميلا" عامل فريق الزمالك في المباريات لمدة أربعة مباريات لتعمده سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.