الذهب يعاود الارتفاع في ظل التوتر بالشرق الأوسط وانخفاض الدولار

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-4-2024، لتقترب من مستويات قياسية مع تزايد خطر اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى المعدن الثمين كملاذ آمن.

كما ساهمت التراجعات قصيرة الأجل في قيمة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية في دعم أسعار الذهب.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2389.38 دولار للأونصة بحلول الساعة 1014 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى وقال لقمان أوتونوجا، كبير محللي الأبحاث لدى (إف.إكس.تي.إم) لوكالة رويترز: "يشهد المعدن النفيس ذروة شراء كبيرة من منظور فني... يستمد المستثمرون المتفائلون قوتهم من حالة الغموض الشاملة في الأسواق إذ تلقي العوامل الجيوسياسية بظلالها على البيانات وتوقعات السياسة النقدية".

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتهما في خمسة أشهر، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتراجع كبار مسؤولي المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس، عن تقديم أي إشارات على موعد بدء خفض أسعار الفائدة، وقالوا إن السياسة النقدية يجب أن تظل قيد التشديد لفترة أطول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 28.47 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 957.50 دولار، وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1021.43 دولار.غير بعيد عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 2431.29 دولار والمسجل يوم الجمعة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2405.10 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3714 جنيها.

عيار 21 يسجل 3250 جنيها.

عيار 18 يسجل 2786 جنيها.

عيار 14 يسجل 2167 جنيها.

الجنيه الذهب 26000 جنيه.

سعر الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب الفوري أمس بنسبة 1.7%، وكان قد سجل أعلى مستوى تاريخي يوم الجمعة الماضية عند 2431 دولار للأونصة، ويكون الذهب قد سجل ارتفاع منذ بداية شهر ابريل بنسبة 6.2%.

الارتفاع الأخير في أسعار الذهب الفوري يأتي مدفوعًا إلى حد كبير بتفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد أن هاجمت إيران الكيان الصهيوني خلال عطلة نهاية الأسبوع. وذكرت تقارير إعلامية أن رد الكيان الصهيوني على الغارة كان وشيكًا.