انخفاض جديد في أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء

شهدت أسعار المشغولات الذهبية، تراجعًا بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-4-2024، بقيمة 10 جنيهات في سعر الجرام الواحد ون المصنعية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3250 جنيها، بعد تسجيل مستويات 3260 جنيها، مع استمرار تذبذب حركة الذهب عالمياً ومحليًا .

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3714 جنيها.

عيار 21 يسجل 3250 جنيها.

عيار 18 يسجل 2786 جنيها.

عيار 14 يسجل 2167 جنيها.

الجنيه الذهب 26000 جنيه.

سعر الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب الفوري أمس بنسبة 1.7%، وكان قد سجل أعلى مستوى تاريخي يوم الجمعة الماضية عند 2431 دولار للأونصة، ويكون الذهب قد سجل ارتفاع منذ بداية شهر ابريل بنسبة 6.2%.

الارتفاع الأخير في أسعار الذهب الفوري يأتي مدفوعًا إلى حد كبير بتفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد أن هاجمت إيران الكيان الصهيوني خلال عطلة نهاية الأسبوع. وذكرت تقارير إعلامية أن رد الكيان الصهيوني على الغارة كان وشيكًا.

وأدت المخاوف من سيناريو توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على الذهب، الذي ينظر إليه على أنه ملاذ آمن تقليدي بسبب استقرار أسعاره النسبي، خاصة في أوقات الاضطرابات العالمية.

استطاع سعر الذهب الارتفاع يوم أمس على الرغم من صدور بيانات مبيعات التجزئة عن الاقتصاد الأمريكي، والتي أظهرت ارتفاع أعلى من المتوقع في شهر مارس، الأمر الذي يدل على استمرار مستويات الإنفاق من قبل القطاع العائلي الأمريكي وهو ناتج عن استمرار معدلات التوظيف وارتفاع معدلات الأجور.

تحديث الأسعار

استقر الذهب في التعاملات الفورية عند 2381.68 دولار للأونصة بحلول الساعة 0337 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار الجمعة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2397.70 دولار.

واستقر الدولار بالقرب من ذروة خمسة أشهر مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.6591 بالمئة، وتحوم بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة.