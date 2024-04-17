إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

تواصل الوحدات المحلية بمدن وقري محافظة البحيرة، حملاتها المكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة بنطاق قري ومدن المحافظة، للحفاظ علي الرقعة الزراعية، وحق الأجيال القادمة، كذلك الحفاظ علي أملاك الدولة سواء أراضي أو مباني، ومواجهة كل محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حيث أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز ( الدلنجات - إيتاي البارود - حوش عيسى) عن إزالة 10 حالات تعد على مساحة 1400 متر مربع عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض وشدات خشبية.

وتجدر الإشارة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

وعلي جانب آخر قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة ،بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق ، أسفرت الحملات عن رفع 369 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 189 حالة بدمنهور و 100حالة بالدلنجات و 15 حالة بأبو حمص بالإضافة لضبط 65 حالة بشبراخيت .

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما وجهت نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي حرم الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلاً على المواطنين.