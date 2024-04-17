تصعيد واضح عند الحدود الشمالية مع جنوب لبنان (فيديو)

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن هناك تصعيد واضح عند الحدود الشمالية مع جنوب لبنان وليس وليد اللحظة أو اليوم، فمنذ الثامن من أكتوبر العام الماضي والتصعيد بين كر وفر، ولكن منذ الهجوم الإيراني الأخير كرد فعل على الاغتيال الذي تم في دمشق وهناك تطور لافت عند الحدود الشمالية وهو ما يترجم إلى زيارات متواصلة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى هذه المنطقة.

إصابات يجري نقل بعضها في الطائرات الهيليكوبتر

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الحد الأمني الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هناك إصابات يجري نقل بعضها في الطائرات الهيليكوبتر المخصصة لنقل المصابين كما تعمل طواقم الإسعاف في الميدان بعد سقوط صواريخ مضادة للدروع كانت قد وجهت في جنوب لبنان بعرب العرامشة.

إصابات بين متوسطة وطفيفة

وتابعت أن إحدى هذه الإصابات الحرجة وهناك إصابات بين متوسطة وطفيفة، كما أن المصابين من المدنيين وتم إجلاؤهم بعد 8 أكتوبر إلى الفنادق.