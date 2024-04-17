البابا تواضروس يعقد الاجتماع العام بالكاتدرائية المرقسية في العباسية

يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، فعاليات الاجتماع العام بمقر كنيسة الأنبا أنطونيوس الملحقة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

ويتخلل اللقاء القاء العظة الروحية استكمالا لاصحاح الكتاب المقدس وترسيخ قصص الأحد الخامس "المخلع" والأحد السادس ضمن قصص احاد الصوم الكبير المقدس، ومن المقرر أن تقام فعاليات الاجتماع بدون حضور شعبي وفق ما أعلنه البابا باقامة العظة حتى عيد القيامة بدون شعب.

مناسبات وأعياد مرتقبة في الكنيسة القبطية

ينتظر الأقباط بعد أسابيع احتفالية ذكرى قيامة السيد المسيح من بين الأموات بعدما صُلب وتحمل آلام الأرض من أجل خلاص الأمة من الاستبداد والظلام التي كان يتفشى بين العالم بفعل الإمبراطورات الظالمة آنذاك، وتبدأ الكنائس الأرثوذكسية 5 مايو المقبل بينما تستهل الفعاليات مساء اليوم السابق للتاريخ المذكور بالتزامن مع احتفالية الطائفة الإنجيلية.

أبرز فعاليات وأنشطة الأقباط

تعيش الكنيسة حصيلة التراث المسيحي العريق التي شهدتالأقباط على مدار التاريخ، وتعيد إحياء ذكرى عدد من الفعاليات فمنذ أيام شهدت احتفالات بمناسبة عيد البشارة التي تعيد ذكرى بشرى مولد المسيح حين ظهر الملاك غبريال إلى السيدة العذراء ليخبرها بحملها وأن ف أحشائها مخلص الأمة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الفترة المقدسة التي تعرف بـ الصوم الكبير تستمر لمدة ٥٥ يوما، وينتهي باحتفالية عيد القيامة المجيد المقرر في مايو المقبل.

يأتي هذا بعد مرور فترات روحية شهدتها الكنائس بمناسبة “صوم يونان” واستمر حتى “فصح يونان” الذي اقيم بالكنائس في مختلف الإيبارشيات، ويأتي ضمن الأنشطة الروحية للكنيسة المصرية التي عاشت عدة فعاليات كان من ابرزها احتفالية عيد الغطاس التي أقيمت السبت الموافق ١١ طوبة، وجاءت بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي جاء بعد صوم ونهضة الميلاد، لمدة ٤٣ يوما، تخللت طقوس روحية واقامت سهرة "كيهك".

تباين واتفاق..مظاهر الاختلافات بين الطوائف

تتحد الطوائف المسيحية فيما بينها في جوهر الإيمان بالمسيح، بينما تتباين في عدد الطقوس والأسباب العقائدية، وجوانب من بينها اختلاف موعد الاحتفال بعيد الميلاد وترجعها عوامل جغرافية وغيرها تاريخية ولعل من أبرز هذه المظاهر التى تظهر اختلافات طفيفة غير جوهرية بين الطوائف توقيت وتواريخ الأعياد حتى تلك الكنائس التى تتحد فى عقيدة واحدة رغم اختلافها الشرقى والغربي، قد تتشابه المظاهر كصوم الميلاد الذى يسبق احتفال العيد ولكنه بدأ فى الكنيسة الغربية مثل «الكاثوليكية وروم الارثوذكس» يوم 10 ديسمبر الماضي وتخللت أنشطة روحية متنوعة، وهو ما حدث فى الكنيسة القبطية بعد أيام وعاشت أجواء روحية متشابهه خلال التسبحة الكيهكية، وأيضًا تحتفل كل من كنيسة السريان والروم الأرثوذكس والكاثوليك فى ذكرى مولد المسيح على غرار نظريتها الغربية يوم 25 ديسمبر سنويًا، بينما تحتفل الكنيسة الإنجيلية 5 يناير سنويا، بعد أيام من احتفالات الأرثوذكسية.