اشتري براحتك.. أسعار السكر بتعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق لدى التاجر

أسعار السكر اليوم الاربعاء.. شهد سعر السكر خلال تعاملات اليوم الأربعاء في لااسواق المصرية ولدجى تجار الجملة، استقرارًا، لدى تجار الجملة وثباتًا لدى المستهلكين، واستقر سعر السكر مكرر اليوم ليسجل نحو 32,000 جنيه للطن، خلال تعاملات اليوم، وسط إعلان الحكومة المصرية عن إجراءات عاجلة لسد الفجوة الموجودة بالسوق خلال الأيام الماضية.

ووافق مجلس الوزاراء، على استيراد مليون طن سكر خلال العام الجاري، لمواجهة التحديات الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، منهم نحو 300 ألف طن سيتم استيرادهم بصورة عاجلة.

وسبق أن أكد وزير التموين، علي المصيلحي، بمواصلة الوزارة في صرف السكر الأبيض على بطاقات الدعم التموينية، بواقع كيلوجرام واحد لكل فرد مقيد في البطاقة شهرياً، بحد أقصى 6 كيلوجرامات من السكر عن كل بطاقة، وفقاً للكميات المتاحة في كل منفذ تمويني.

وأشار المصيلحي إلى أنه يمكن صرف كميات إضافية من السكر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيهاً للكيلوجرام، بمعدل كيلوجرام واحد لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وكيلوجرامين من السكر للبطاقة التي تشمل 4 أفراد فأكثر.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الأسواق المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر السكر اليوم الاربعاء في الاسواق المحلية

السكر المكرر

استقر سعر السكر مكرر اليوم عند 32,000 جنيه للطن، خلال تعاملات اليوم.

وفي السياق ذاته، تستعد الحكومة لوضع حل جذري بخطة سريعة لإنهاء أزمة السكر التي حدثت الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعاره، من خلال ضخ كميات كبيرة من السكر بالسوق مع سعر مناسب لوقف الارتفاع غير المبرر.

كما تستهدف خطة الحكومة زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، والعمل على سد أي فجوة في هذه السلعة، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية و الشركات بالتنسيق مع وزير التموين، وسيتم التوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وارسالها إلى رئيس الوزراء.

تجديد قرار حظر تصدير السكر 3 أشهر

كما سبق وقررت وزارة التجارة والصناعة استمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.

التموين تحدد موعد انتهاء أزمة السكر

وأكد اللواء عصام الدين البديوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية انتهاء أزمة السكر خلال أسبوعين بعد زيادة معدل إنتاج السكر من البنجر والمصانع المختلفة.

إنتاج مصر من السكر

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

وفي سياق آخر، وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عدة إجراءات وحلول عاجلة لحل أزمة نقص المعروض من سلعة السكر وزيادة السعر في الأسواق.