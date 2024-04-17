صندوق الإسكان يحسم الجدل: لن نطرح شقق لمحدودي الدخل في المرحلة الحالية

نفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الأخبار المتداولة ببعض المواقع الإلكترونية، عن طرح وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى، وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل، مؤكدة أنه لا توجد إعلانات مطروحة للحجز حالياً، كما أن الصندوق ليس بصدد طرح إعلانات فى المرحلة الحالية.

ونبهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواطنين إلى ضرورة توخى الحذر، وعدم التعامل مع الأخبار المضللة، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية الصحيحة، سواء من خلال الموقع الإلكتروني وصفحات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي، ومراكز خدمة العملاء، والخط الساخن لتلقى استفسارات المواطنين.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.