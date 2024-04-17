YouTube يمنع تطبيقات تحظر الإعلانات من الوصول إلى الفيديوهات

إن حرب يوتيوب YouTube مع أدوات حظر الإعلانات لم تنته بعد، وهي تركز هذه المرة على الأدوات التي تتيح المشاهدة بدون إعلانات على الهاتف المحمول. أعلنت منصة الفيديو المملوكة لشركة Google أنها "تعزز تطبيقها على تطبيقات الطرف الثالث التي تنتهك" شروط الخدمة "خاصة تطبيقات حظر الإعلانات". إنه يتحدث عن تطبيقات الهاتف المحمول التي يمكنك استخدامها للوصول إلى مقاطع الفيديو دون مقاطعة الإعلانات. عند استخدام تطبيق مثل هذا، قد تواجه مشكلات في التخزين المؤقت أو تظهر لك رسالة خطأ تقول "المحتوى التالي غير متوفر في هذا التطبيق".

تقول الخدمة إن شروطها لا تسمح لتطبيقات الطرف الثالث بإيقاف تشغيل الإعلانات "لأن ذلك يمنع منشئ المحتوى من الحصول على مكافأة مقابل نسبة المشاهدة". كما كان يفعل خلال الأشهر القليلة الماضية منذ أن بدأ في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أدوات حظر الإعلانات، يقترح موقع YouTube الاشتراك للحصول على عضوية مميزة إذا كنت ترغب في المشاهدة بدون إعلانات. سيكلفك YouTube Premium 14 دولارًا شهريًا.

في نوفمبر الماضي، أخبرنا YouTube أنه "أطلق جهدًا عالميًا لحث المشاهدين الذين لديهم أدوات حظر الإعلانات على السماح بالإعلانات على YouTube أو تجربة YouTube Premium للحصول على تجربة خالية من الإعلانات". لقد بدأ الأمر بإظهار النوافذ المنبثقة كلما تم استخدام أداة حظر الإعلانات لإخبارك بأنها تتعارض مع شروط الخدمة الخاصة بموقع الويب. بعد ذلك بوقت قصير، يمكنك تشغيل ما يصل إلى ثلاثة مقاطع فيديو فقط باستخدام أداة حظر الإعلانات قبل أن لا تتمكن من تحميل أي منها. واعترفت جوجل أيضًا لاحقًا أنه إذا كان لديك برنامج لحظر الإعلانات، "فقد تواجه مشاهدة دون المستوى الأمثل"، مثل الاضطرار إلى الانتظار لفترة أطول قبل تحميل الفيديو.