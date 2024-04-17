محافظة الجيزة تضبط 2430 مخالفة تموينية لمخابز وبداليين تموينين ومحال عامة

شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية والمحال العامة، لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.



واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير ٢٤٣٠ مخالفة تموينية لبداليين تموينيين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.



وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٣٠٢ محضر شمل ٨٣٣ محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٤٩٥ مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و ٢٤٦ مخالفة توقف وغلق و ٢٩١ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و ٣٥ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و ٨ مخالفة لعدم وجود ميزان و ٣٩١ مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون.



وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد ٢٤٦ محضر مخالفة شملت ٦٩ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و ٢٣ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و ١٠ عدم وجود شهادة و ٣٨ مخالفة لتجار تموينين.

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ٣٠ محضرا ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع

كما تمكنت الحملات من ضبط ٢٠٨ أطنان سكر ( تصرف فى سكر مبادرة ) و ٤٠٠ إسطوانة بوتاجاز بأبو النمرس بالإضافة إلى ١٢٨ جوال دقيق مدعم و ١١٨ جوال نخالة و ٧٥ بطاقة تموينية، وتحرير ٢٤٣٠ محضر بالحالات المضبوطة.



وقد أكد محافظ الجيزة على استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.