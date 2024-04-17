إستلام 925 طبيب تكليفهم تمهيدًا لتوزيعهم على مستشفيات الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن بدء استلام نحو 925 طبيب تكليف دفعة 2022 بقرار رقم 80 لسنة 2024وذلك خلال الفتره من 15 ابريل وحتى 30 ابريل

واوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ان الاطباء الجدد سيجري توزيعهم على مختلف المنشات الصحيه بالادارات والوحدات الصحيه التابعه لافتا الى انه سيتم تدريبهم على راس العمل

واضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ان اجراءات الاستلام تتم بالتنسيق بين اداره الموارد البشريه واداره الرعايه الاساسيه المديرية موضحاً أن التوزيع تم حسب احتياج الادارات والمجموع والحالة الاجتماعية .

ويذكر ان لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد أوالمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية

للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص،وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

ويجب أن يبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج. أو من انتهاء الفترة التدريبية.

وعلى وزير الصحة بعد انتهاء هذه السنة إعطاء شهادة بعدم التكليف لمن يطلبها من ذوي الشأن