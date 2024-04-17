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الأربعاء 17 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إستلام 925 طبيب تكليفهم تمهيدًا لتوزيعهم على مستشفيات الدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  عن بدء استلام نحو 925 طبيب تكليف دفعة 2022  بقرار رقم  80 لسنة 2024وذلك خلال الفتره من 15 ابريل وحتى 30 ابريل 
واوضح  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ان الاطباء الجدد سيجري توزيعهم على مختلف المنشات الصحيه بالادارات والوحدات الصحيه التابعه لافتا الى انه سيتم تدريبهم على راس العمل 
واضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  ان اجراءات الاستلام تتم بالتنسيق بين اداره الموارد البشريه واداره الرعايه الاساسيه المديرية موضحاً أن التوزيع تم حسب احتياج الادارات والمجموع والحالة الاجتماعية .

ويذكر ان  لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد أوالمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية
 للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها  أو القطاع الخاص،وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.
ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
ويجب أن يبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج. أو من انتهاء الفترة التدريبية.
وعلى وزير الصحة بعد انتهاء هذه السنة إعطاء شهادة بعدم التكليف لمن يطلبها من ذوي الشأن 

الجريدة الورقية