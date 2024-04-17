وكيل تعليم الدقهلية يتفقد سبر إمتحانات غرب المنصورة التعليمية

تفقد أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية سير العملية التعليمية والامتحانية بمدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية حيث تفقد مدرسة جميزة بلجاى الابتدائية .

رافقه أثناء الزيارة الدكتور أحمد يحي مدير عام إدارة غرب المنصورة وذلك لمتابعة امتحانات المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وأكد على استكمال اليوم الدراسي وتفعيل الأنشطة الطلابية والالتزام بالحضور.

وشدد وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية على منع اصطحاب التليفون المحمول، سواء للطالب أو الملاحظ، وضرورة التأكد يومياً من شخصية الطالب الممتحن ومطابقة تواجد كل طالب بكشوف المناداة الموجودة بكل لجنة، والتي تم إعدادها من قبل لجنة النظام والمراقبة.

ووجه وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بتحرير استمارة غياب للطالب الغائب، والتوقيع عليها من قبل الملاحظين، وعدم السماح بدخول أو خروج أي شخص من وإلى اللجنة طوال فترة سير الامتحان، بالإضافة إلى تحقيق التباعد المناسب بين جميع الطلاب داخل كل لجنة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والطالبات على مستوى جميع الإدارات التعليمية، والتأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة بكل لجنة، وضرورة تواجد الزائرة الصحية بصفة يومية من بداية اللجنة وحتى نهايتها.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بمتابعة سير العملية الامتحانية والتعليمية



