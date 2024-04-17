الإسعافات الأولية.. دورة تدريبية لأعضاء أندية التطوع بمراكز شباب سوهاج

نظمت الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية لشباب أندية التطوع بمراكز شباب محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وجمعية الهلال الأحمر وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 من شهر أبريل الجاري بحضور أكثر من 50 شاب وفتاة .





ويتم خلال الدورة التدريبية عن الإسعافات الأولية تقسيم الحضور إلى مجموعتين كل مجموعة ثلاثة أيام يحصل المتدرب من خلالها على شهادة معتمدة من الهلال الأحمر باجتيازه التدريب .





تناول المدرب خلال الدورة التدريبية تعريف الإسعافات الأولية والرعاية الفورية والمؤقتة التي تقدم للمصاب قبل الوصول للمستشفى والهدف من الإسعافات الأولية والحد من زيادة وتفاقم الإصابة حتى لا تتدهور حالة المصاب ومنع خطر محتمل حدوثه وحماية المصاب والمحافظة على حياته حتى وصول المساعدة الطبية اللازمة إليه .





كما شرح المدرب أنواع الجروح التي تنقسم إلى جرح قطعي وجرح رضى وجرح نزعي وجروح السحجات وطرق التعامل مع هذه الأنواع المختلفة والأدوات والمواد التى تستخدم فى هذه الأنواع المختلفة كما تناول شرح كيفية وقف النزيف للمصاب وكيفية عمل غيار على الجرح وقت وقوع الحادث .





ووأشاد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بالدور المقدم من وزارة الشباب والرياضة في تنميه وعي الشباب وكيفية اكتساب المهارات الفعالة في الإسعافات الأولية لشباب أندية التطوع بالمديرية .





ومن جانبه قال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية من اأم الدورات التي من المفترض أن يحصل عليها الشباب ووجه بادراج مثل هذه الدوارت في خطة الأنشطة بمراكز الشباب .





وفي سياق آخر نفذ نادي بهنسي الرياضي التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج يوم رياضى للألعاب الرياضية والترويحية والمسابقات إحتفالا بعيد سوهاج القومي ضمن الخطة الداخلية للنادي عن شهر أبريل "طلائع" .

يهدف مشروع اليوم الترويحي إلى ممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة لدى اللاعبين والأعضاء وتكثيف الأنشطة الرياضية وتنوعها وجذب فئات أكثر للمشاركة فى الأنشطة خلال الإحتفال بعيد سوهاج القومي .





وأشاد الدكتور محمد فريد بأهمية تنظيم كافة المسابقات الرياضية داخل الهيئات الشبابية والرياضية وأهمية مراكز الشباب والأندية الرياضية فى جذب فئات أكثر من الشباب للمشاركة فى أنشطة الهيئة المختلفة .