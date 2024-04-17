سعر الريال القطري بالبنوك اليوم الأربعاء 17-4-2024 أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الريال القطرى، أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-4-2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.36 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.46 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 12.39 جنيه للشراء، و13.40 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.36 جنيه للشراء.

13.38 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.39 جنيه للشراء.

13.40 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.46 جنيه للشراء.

13.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي

12.45 جنيه للشراء.

13.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك كريدي أجريكول

12.31 جنيه للشراء.

13.16 جنيه للبيع.

ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.67 جنيه للشراء.

48.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.62 جنيه للشراء.

51.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.43 جنيه للشراء.

60.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.97 جنيه للشراء.

13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

157.20 جنيه للشراء.

158.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.26 جنيه للشراء.

13.27 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.35 جنيه للشراء.

13.37 جنيه للبيع.

أسعار الدولار أمام العملات الأجنبية

استقر الدولار على نطاق واسع، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مما أبقى الين قريبا من أدنى مستوياته في 34 عاما بعد تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ومنهم رئيسه جيروم باول، أشارت إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة على الأرجح لفترة أطول.

وأحجم كبار مسؤولي البنك المركزي الأميركي، ومنهم باول، أمس الثلاثاء عن تقديم أي توجيه بشأن الموعد الذي قد يتم فيه خفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن التقييد في السياسة النقدية يجب أن يستمر لفترة أطول، مما بدد آمال المستثمرين في تيسير كبير هذا العام.

جاءت هذه التعليقات في أعقاب سلسلة من البيانات في الأسابيع القليلة الماضية سلطت الضوء على قوة الاقتصاد الأميركي إلى جانب التضخم المستمر.