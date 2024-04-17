اصنعي فطيرة التفاح بالبف باستري وتمتعي بمذاقها اللذيذ

فطائر التفاح بالبف باستري من الحلويات الصحية اللذيذة، والتي يمكنك إعدادها لأفراد أسرتك كبديل للحلويات الجاهزة الغير صحية، فتحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها وأبرز فوائدها.

فطائر التفاح بالبف باستري

طريقة عمل فطائر التفاح بالبف باستري

المقادير

- عجينة البف باستيري : عبوة (مربعات)

- التفاح : 2 حبة (مقطع شرائح رفيعة)

- القرفة : ملعقة صغيرة

- الزبدة : 50 غم

- السكر الأسمر : نصف كوب

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة (حامض)

- نشاء الذرة : 2 ملعقة كبيرة

- عصير التفاح : كوب

- البيض : 1 حبة (مخفوق لدهن الوجه)

طريقة التحضير

اخلطي الزبدة مع السكر الأسمر، والقرفة، ونشا الذرة في وعاء، حتى تتجانس المكونات.

في قدر على نار هادئة، ضعي شرائح التفاح، وأضيفي إليها عصير الليمون الحامض، ومزيج الزبدة والقرفة.

صبّي عصير التفاح فوق المزيج، واتركي القدر على النار حتى يكثف القوام.

ارفعي القدر عن النار، واتركي حشوة التفاح جانباً حتى تبرد.

مُدّي عجينة البف باستري على سطح العمل.

وزعي كمية من حشوة التفاح على طرف كل قطعة عجين، ثم أغلقيها جيداً، وكرري العملية حتى انتهاء الكمية.

ضعي فطائر التفاح في صينية فرن مبطّنة بورق الزبدة.

ادهني وجه الفطائر بالبيض المخفوق.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تصبح فطائر التفاح ذهبية اللون، ثم قدميها.

فوائد تناول التفاح

يعزز الهضم الصحي

يعتبر التفاح مصدراً جيداً للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، والتي تلعب دوراً مهماً في تعزيز عملية الهضم الصحي وهذا بدوره يمنع الإمساك والحالات ذات الصلة.

يحارب الجذور الحرة

التفاح الغني بالمغذيات غني بالكيرسيتين وفيتامين C اللذين يساعدان على محاربة الجذور الحرة في الجسم ويساعدان على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

مضادات أكسدة

إن مادة كيرسيتين وهي نوع معين من مادة البوليفينول في التفاح، يمكن أن تساعد في العديد من المجالات المتعلقة بالصحة العامة نتيجة لتأثيرها المضاد للأكسدة، مما يعني أنه يمكن أن يساعد الجسم على محاربة أضرار الإجهاد التأكسدي مع التقدم في العمر. ويمكن أن يساعد في مشاكل الالتهابات بشكل عام، ولكن، بحسب دورية Foods، يمكن أن يساعد على وجه التحديد في مكافحة مرض الزهايمر والخرف.