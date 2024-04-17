أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024

شهدت أسعار الدواجن، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-4-2024، ليسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة من 85 إلى 80 جنيها ويصل المستهلكين بين 90 إلي 93 جنيها، فى المقابل تراجع سعر الفراخ الساسو إلى 83 حينها مقابل 85 جنيها.

وأعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلي 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة حالياً 80 جنيها كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلى 140 جنيها من مستويات 156 جنيها.

وقال اتحاد الدواجن في بيان سابق، أنه سيتم تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بدءاً من 2 أبريل 2024 وتنفيذ ذلك في الأسواق وذلك بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلي الجهات المعنية.

أسعار الأعلاف

تراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 22 و23 ألف جنيه.

أسعار الذرة: تراجع سعر الذرة إلى أقل من 10 آلاف جنيه.

وسجّل سعر الصويا اليوم 29 ألف جنيه.

سعر البيض اليوم

سجا سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق بين 150 جنيهًا للطبق.

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 155 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 160 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 140 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 150 و155جنيهًا.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 90 إلى 92 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم

سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع:

سعر كتكوت أبيض أهالي 25 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض شركات 26 جنيهًا.

سعر كتكوت ساسو سجّل 13 جنيهًا.

سعر كتكوت بلدي 10 جنيهات.

سعر كتكوت رزي 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 82 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 90 و92 جنيهاً للكيلو.

سعر الدواجن الساسو سجل 85 جنيهًا ليصل إلى المواطن بنحو 95 جنيهات

وسعر الدواجن البلدي حر 110 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

سعر الفراخ اليوم

سجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 75 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البانيه اليوم بين 185 و195 جنيه للكيلو الواحد.

سجلت أسعار الدواجن الرزي 110 جنيهات للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر بعدة عوامل، منها زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، ما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس.