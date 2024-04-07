أسعار الدواجن اليوم الأحد 28 رمضان للمستهلك.. الفراخ البيضاء بكام

أسعار الفراخ اليوم.. شهدت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المحلية للمستهلك، حالة من الاستقرار ، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء نحو 97 جنيهًا بالنسبة لسعر المستهلك في السوق المصري.

وسجلت أسعار البانية استقرارًا وثباتها ملحوظا منذ أكثر من شهرين لتسجل نحو 200 جنيه للكيلو.

وفي هذا السياق تستعرض «بوابة الوفد الإلكترونية» أسعار جميع مختلف السلع خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق، حرصا منها على رصد أسعار الدواجن اليوم بشكل لحظي، للوقوف على آخر المستجدات التي طرأ على سعارها والتي ارتفعت خلال العام لجاري بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والحرب لأوكرانية الروسية والتي جاءت على النحو الآتي:



أسعار الفراخ اليوم الأحد

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم لتصل إلى 97 جنيهًا للكيلو وفقًا لسعر المستهلك.

أسعار الدواجن الحمراء اليوم الأحد للمستهلك

كما ثبت سعر الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك ليسجل 100 جنيه للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

أسعار الدواجن البلدي اليوم الأحد للمستهلك

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم استقرارًا وصل لنحو 120 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

أسعار البانيه اليوم الأحد في الأسواق المحلية للمستهلك

وسجلت أسعار البانية استقرارًا اليوم لأحد لتصل لنحو 200 جنيه للكيلو.

وتجدر الإشارة إلى أن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، سبق وأكد في تصريحات سابقة له، أن سوق الدواجن هذه الفترة غير مستقر، لخروج بعض منتجي الدواجن من المنظومة، وهو ما يعني حدوث ندرة في الإنتاج، وبالتالي قلة في الطلب وبناء على ذلك هناك خياران إما أن ترتفع أسعار الدواجن، أو يظل الوضع كما هو.

كما شدد بضرورة زيادة المساحات المزروعة إلى 2 مليون فدان، لتكفي حاجة الإنتاج، لافتًا إلى استمرار عقد الاجتماعات مع رئاسة الجمهورية لمناقشة الأمور الخاصة بالزراعة لضبط أسعار الدواجن والبيض في السوق.

علمًا أن منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والبالغ عددها نحو 1300 منفذ تطرح الدواجن المجمدة، علاوةً على أنواع أخرى من الطيور المجمدة، بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة حوالي 20% عن السوق الخارجي.





