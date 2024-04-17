إنريكي: ننتظر قرار السيد "مبابي" حول مستقبله مع باريس

تحدث لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن مستقبل كيليان مبابي نجم الفريق الباريسي، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل بعدما أبلغ ناديه خلال الفترة الماضية بعدم تفعيل بند التمديد لعام آخر.



قال لويس إنريكي في تصريحاته عقب المباراة أمام برشلونة: دعونا ننتظر السيد كيليان ليتحدث عن مستقبله، عندما سيتحدث مبابي وباريس سان جيرمان علنًا، سنرى.



وتابع مدرب باريس سان جيرمان: إنها مثل العملية، وحتى يحين موعد يتحدث فيه مبابي علناً، سأظل هنا أنتظر بصمت.

كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان

وواصل حديثه أن عودة باريس سان جيرمان بدأت منذ خروج لامين يامال خلال المباراة، مضيفا أن الفريق كان سيهزم برشلونة حتى بدون الطرد.



وأشار إلى أنه يتمنى استمرار تشافي، مضيفا أنه هو المدرب المثالي لبرشلونة، أتمنى أن يستمر لسنوات عديدة.



وخسر برشلونة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-1 في مباراة الإياب، ليتأهل الفريق الباريسي إلى نصف النهائي بعد الفوز بنتيجة 6-4 مجموع المباراتين.

تصريحات كيليان مبابي

وكان مبابي صرح بعد نهاية المباراة أن ما سيحدث في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لـن يؤثر على قراري مع باريس.

بينما رفض ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان التعليق على مستقبل مبابي لافتا إلى أنه يفضل الحديث عن المباراة.

