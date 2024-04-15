إنريكي يتراجع: "تشافي مدرب كبير"

تراجع المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن تصريحات ضد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قبل مواجهة الذهاب في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

وكان برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل أثنين، في المباراة التي شهدها ملعب حديقة الأمراء.

وتحدث إنريكي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان، حيث قال: "بالتأكيد، ليس لدي أدنى شك في أن تشافي مدرب كبير، والذي يقول ذلك هي النتائج".

وتابع: "تشافي تركني في حالة ذهول عندما قال إنني مثل أعلى له، لكنني أكرر شكري له لأنه عندما كان لاعبًا ساعدني كثيرًا، وجعلني مدربًا جيدًا".

وأضاف: "بالطبع يعد أمرًا مدهشًا أن يكون هناك 4 مدربين انتمائهم لمدرسة برشلونة، لذلك شاهدنا العديد من الأهداف في مباريات الذهاب".

وكان إنريكي قد قلل من تشافي هيرنانديز، وذلك قبل مواجهة الذهاب في باريس، بعدما نجح برشلونة في تحقيق الفوز على باريس.