تعليق لويس إنريكي بعد الريمونتادا أمام برشلونة

عبر المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن سعادته بالفوز علي فريق برشلونة والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث لويس إنريكي في تصريحات عقب المباراة: “البداية كانت بشكل رائع وكُنا مُستعدين لأي سيناريو بما في ذلك استقبال هدف، أعتقد أننا لعبنا مُباراة مُتكاملة منذ البداية حتى النهاية، المُشجعين فخورين بفريقهم”.



وتابع: “عادةً أنا لا أحكم على قرارات الحكم، نعم احتج قليلًا أو لن أعترض على الإطلاق”.

وأتم عن مستقبل مبابي مع الفريق: “دعونا ننتظر حتى يتحدث، لا يستطيع أي أحد آخر قول أي شيئ، هذا الأمر كالمحاكمة وأنا بها مُجرد شاهد”.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما اكتسح نظيره برشلونة بأربعة أهداف لهدف في إياب ربع نهائي المسابقة.