أسعار العملات بالبنوك اليوم الأربعاء 17-4-2024 أمام الجنيه المصري

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-4-2024، وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري ، حيث سجل سعر الدولار 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.62 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.67 جنيه للشراء.

48.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.62 جنيه للشراء.

51.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.43 جنيه للشراء.

60.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.97 جنيه للشراء.

13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

157.20 جنيه للشراء.

158.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.26 جنيه للشراء.

13.27 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.35 جنيه للشراء.

13.37 جنيه للبيع.

أسعار الدولار أمام العملات الأجنبية

استقر الدولار على نطاق واسع، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مما أبقى الين قريبا من أدنى مستوياته في 34 عاما بعد تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ومنهم رئيسه جيروم باول، أشارت إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة على الأرجح لفترة أطول.

وأحجم كبار مسؤولي البنك المركزي الأميركي، ومنهم باول، أمس الثلاثاء عن تقديم أي توجيه بشأن الموعد الذي قد يتم فيه خفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن التقييد في السياسة النقدية يجب أن يستمر لفترة أطول، مما بدد آمال المستثمرين في تيسير كبير هذا العام.

جاءت هذه التعليقات في أعقاب سلسلة من البيانات في الأسابيع القليلة الماضية سلطت الضوء على قوة الاقتصاد الأميركي إلى جانب التضخم المستمر.

وقال باول في منتدى في واشنطن "في الوقت الحالي، نظرا لقوة سوق العمل والتقدم بالنسبة للتضخم حتى الآن، من المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل، والسماح للبيانات والتوقعات المتغيرة بإرشادنا".

وكان الدولار مستقرا على نطاق واسع، وسجل اليورو 1.062 دولار في التعاملات الآسيوية، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف البالغ 1.06013 دولار الذي لامسه أمس الثلاثاء. ومقابل سلة من العملات، سجل الدولار في أحدث قراءة 106.33، أي أقل بقليل من ذروة خمسة أشهر عند 106.51 التي لامسها أمس.