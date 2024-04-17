حقيقة زيادة مدة انقطاع الكهرباء مع دخول فصل الصيف (فيديو)

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حقيقة زيادة مدة انقطاع الكهرباء مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الأحمال المتوقع.

وقال الحمصاني خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، اليوم الثلاثاء، إن مدة انقطاع الكهرباء مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة المتوقع لن تزيد عن المدة المعمول بها حاليًا.

وأوضح أن الدولة وضعت خطة لتخفيف الأحمال وأخذت في الاعتبار الضغوط المتوقعة خلال فصل الصيف.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن مدة انقطاع الكهرباء ستكون ساعتين، لكل منطقة بداية من 11 صباحًا حتى الخامسة مساء، وسيتم الاعتماد على نفس الجداول السابقة.