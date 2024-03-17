جوندوجان: رفضت كافة العروض من أجل برشلونة وهذا الثلاثي "سحرني"

أكد ألكاي جوندوجان لاعب وسط فريق برشلونة أن اللعب لصفوف البارسا كان حلما بالنسبة له، رغم تلقيه العديد من العروض بعد رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية عقده في صيف 2023.

أضاف جوندوجان في تصريحاته لوسائل الإعلام الإسبانية: تلقيت عروض أخرى غير برشلونة لكني كنت أحلم باللعب هنا، لقد انبهرت بكرة القدم التي قدمها بوسكيتس وتشافي وإنييستا.

وواصل حديثه: طالما أردت ارتداء هذا القميص في يوم من الأيام، لا يمكن مقارنة البارسا اليوم مع برشلونة القديم، نحن في فترة تغيير.

وتابع: الفريق الصيف الماضي خسر بوسكيتس وألبا وفقد هويته، كما أننا لسنا محظوظين مع الإصابات الحالية، ربما بدونها كنت سأحصل على راحة وهذا شيء مفيد بالنسبة لي.

وأضاف: لم نصل إلى المرحلة التي نسيطر فيها على المباراة كما نريد، لهذا السبب شاهدنا ضد نابولي فترات جيدة وأخرى لا كما لو أننا في مباراة سلة وتصبح الأمور صعبة للغاية.