بحوث القطن: زراعة 30 ألف فدان من محصول الذهب الأبيض هذا العام

قال مصطفى عمارة، المتحدث الإعلامي باسم معهد بحوث القطن، إنّ خطة وزارة الزراعة والدولة للنهوض بمحصول القطن، تبدأ بتحديد أسعاره قبل بداية الموسم بفترة كافية، مشيرًا إلى أنّ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن سعر ضمان القطن بـ10 آلاف جنيه لوجه قبلي، و12 ألف جنيه لوجه بحري، مما يعطي تنافسية للمحصول مع المحاصيل الصيفية الأخرى ليتخذ الفلاح قرار الزراعة.

زراعة أصناف القطن التي تتميز بالإنتاجية العالية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، أنّه جرى إصدار قرار وزاري رقم 88 هذا العام، بزراعة أصناف القطن التي تتميز بالإنتاجية العالية في صفات الجودة وقصر العمر، لافتًا إلى أنّ أهم ما يميز هذا القرار، أنّه في العام الماضي كانت تزرع الأصناف في محافظة المنوفية فقط ،أما هذا العام سترزع في المنوفية والبحيرة والقليوبية والغربية.

التوسع في زراعة الأصناف

وتابع، أنّ العام الماضي كان التوسع في زراعة الأصناف في 85 فدانا فقط بمحافظة السوهاج، أما هذا العام سيزرع في المحافظة بأكملها، بجانب أسيوط وقنا والأقصر والوادي الجديد، لافتًا إلى أن ما جرى زراعته حتى الآن نحو 30 ألف فدان على مستوى الجمهورية، 6000 وجه بحري و24 ألف فدان في وجه بحري.

وزارة الزارعة واستصلاح الأراضي تواصل المرور ومتابعة زراعات القطن للموسم الجديد

جدير بالذكر أن المتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن، أكد بأنه تم في رابع يوم عيد الفطر المبارك العيد تم متابعة و زراعات القطن للصنف الجديد جيزة 98 بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

وتفقد الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن زراعات القطن صنف جيزة 98 بمركز دار السلام بسوهاج وتم التأكيد على ضرورة الاهتمام بالعمليات الزراعية من الخف والتسميد والري وكذلك عمليات المكافحة وضرورة أن تتم فى المواعيد المناسبة.

وفي سياق متصل قال عمارة إن الصنف جيزة 98 تم تسجيله فى مارس 2022 وتم إدراج زراعته على النطاق التجارى بداية من الموسم الماضى 2023 فى مساحة 85 فدانًا بمركز دار السلام.

وخلال هذا الموسم 2024 تم توزيع 800 شيكارة من الصنف الجديد جيزة 98 علي سوهاج والوادي الجديد وتم التوسع في زراعة أكثر من 300 فدان بمحافظة سوهاج وجارٍ استكمال الزراعة.

وأيضًا تم توزيع أكثر من 45 ألف شيكارة علي محافظات الصعيد من الصنف جيزة 95 وقد تم حتي الآن زراعة أكثر من 29 ألف فدان في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط.

في حين تم أنه تم توزيع أكثر من 36 ألف شيكارة من أصناف الوجه البحري علي الجمعيات حتى الآن وقد تم زراعة حوالي 667 فدانًا.

يذكر أن محطات غربلة التقاوي بكفر الشيخ تقوم بتجهيز الأصناف إكسترا جيزة 96 و سوبر جيزة 94 بدرجات التقاوي الأساس ومعتمد 1 وأنه تم توزيع عدد 300 شيكارة أساس للصنف سوبر جيزة 94 و 6850 شيكارة معتمد 1 علي إدارات التعاون الزراعي بكفر الشيخ الي جانب 250 شيكارة جيزة 94 أساس و 500 شيكارة جيزة 94 معتمد 1 علي إدارات الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ بالإضافة إلي 3300 شيكارة معتمد 1 جيزة 94 علي أراضي المراقبات بالرياض والحامول وسيدي سالم كما تم نقل 7800 شيكارة جيزة 94 معتمد 1 الي الدقهلية و 660 شيكارة معتمد 1 الي الغربية و 800 شيكارة معتمد1 جيزة 94 الي الشرقية وبإجمالي عام 22910 شيكارة معتمد1 و550 شيكارة أساس جيزة 94 تم نقلها من محطات كفر الشيخ الي جانب نقل بذرة المزارع المعاونة من جميع الأصناف من محلج سخا إلي كل المزارع المعاونة.