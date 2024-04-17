الأربعاء 17 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

ما حكم منع الزوجة من صلاة التراويح بالمسجد؟.. أمين الفتوى يجيب

صلاة التراويح
صلاة التراويح

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم من يمنع زوجته من صلاة التراويح في المسجد؟. 

txt

برامج بحثية مشتركة في التعليم العالي بين مصر ورواندا


وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "عليه ألا يمنعها وهذا لو هو شايف إنها لا تصاب بأى أذى أو إنه لا يحتاجها فى أى أمور البيت ونحو هذا"، مستشهدا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: " لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله".
وأضاف: " عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما : ( أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال : قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي ، قال : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل )".

مواد متعلقة

اليوم.. مجلس الأمن الدولي يناقش أزمة الأونروا الأخيرة

القمص برسوم شاكر يترأس نهضة الصوم بكنيسة القديس بولس

تأجيل محاكمة 11 مسئولا بينهم 4 نواب رئيس مدينة جرجا بسبب مخالفات البناء

روسيا تشن هجومًا مكثفًا للسيطرة على مدينة تشاسيف يار الأوكرانية
الجريدة الورقية