انخفاض أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور

انخفضت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، حيث سجلت سعر الطمام 3.5 جنيه، والبصل 9 جنيهات.

ووفق لأخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني نرصد أسعار الخضار والفاكهة ..

جاء سعر كيلو الطماطم ما بين 3.5 إلى 5 جنيه، وتراوح سعر البصل من 9 إلى 21 جنيه، وتراوح سعر البطاطس من 5 لـ 12 جنيه، وترواح سعر الخيار البلدي والصوب من 3 لـ 6 جنيهات، وجاء سعر الجزر ما بين 3.5 لـ 4.5 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي والصوب من 10 لـ 15 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 5 إلى 7 جنيه، والصوب بين 14 لـ 20 جنيه، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) تراوح سعر الكيلو من 20 لـ 24 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 20 لـ 30 جنيه.

وسجل سعر البامية ما بين 35 إلى 45 جنيه، ووصل سعر كيلو الملوخية ما بين 7 لـ 8 جنيه، وتراوح سعر البسلة ما بين 16 جنيه لـ 20 جنيه، وسجلت السبانخ 7 جنيه للكيلو، والكوسة من 5 لـ 7 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 5 لـ 12 جنيه للكيلو، والقلقاس من 19 إلى 21 جنيه للكيلو.

فيما وصلت أسعار ورق العنب البناتي والبلدي من 15 إلى 25 جنيه، وسجل سعر الباذنجان البلدي ما بين 2 إلى 5 جنيه للكيلو، والباذنجان الرومي من 3 إلى 6 جنيه، والباذنجان الأبيض من 5 لـ 9 جنيه، والبطاطا تراوح سعرها من 12 لـ 14 جنيه.

سعر الفاكهة اليوم 17-4-2024

جاء سعر الرمان من 10 لـ 22 جنيه للكيلو والموز البلدي تراوح بين 7 لـ 17 جنيه، وتراوحت سعر الفراولة من 7 إلى 10 جنيه، وجاء سعر الخوخ البلدي العريشي من 12 لـ 24 جنيه، والتفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 100 جنيه، والتفاح الجولدن والسوري اللبناني من 45 لـ 85 جنيه.

وجاء سعر الجوافة ما بين 9 لـ 15 جنيه، وتراوح سعر الكانتلوب من 10 لـ 18 جنيه، ووصلت أسعار بلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيه فيما تراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 60 جنيه.

وتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 4.5 لـ 7.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة جاء ما بين 11 لـ 18 جنيه، واليوسفي من 4 لـ 12 جنيه للكيلو.