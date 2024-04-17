تقلبات جوية سريعة حتى الإثنين المقبل.. والأرصاد تُحذر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن تتأثر الجمهورية برياح جنوبية غربية تعمل على رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتكون نشطة مثيرة للررمال والاتربة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدة القناة وخليج السويس.



ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة

وأضافت الهيئة، أن الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة اليوم الأربعاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا ونشاط الرياح تؤدي إلى تدهور الرؤية الافقية على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

انخفاض درجات الحرارة

وتابعت، اعتبارًا من غدًا الخميس هناك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح ما بين 6 إلى 8 درجات مئوية، ليسود طقس دافيء نهارًا على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حتى الاثنين المقبل.

تحذيرات من الشبورة المائية على الطرق

وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية على بعض مناطق من الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مناشدة المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لاشعة الشمس أثناء ساعة الذورة، والاكثار من تناول السوائل، وارتداء مرضى الجيوب الانفية وحساسية الصدر للكمامات أثناء الخروج من المنزل.