الأربعاء 17 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تقلبات جوية سريعة حتى الإثنين المقبل.. والأرصاد تُحذر

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن تتأثر الجمهورية برياح جنوبية غربية تعمل على رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتكون نشطة مثيرة للررمال والاتربة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدة القناة وخليج السويس.

txt

الأرصاد تحذر من طقس غدًا الأربعاء (فيديو)

txt

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الاربعاء.. وتحذيرات من الخبراء


ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة
وأضافت الهيئة، أن الارتفاع  المؤقت في درجات الحرارة اليوم الأربعاء بقيم تتراوح من 5 إلى  6 درجات مئوية على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا ونشاط الرياح تؤدي إلى تدهور الرؤية الافقية على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.
انخفاض درجات الحرارة 
وتابعت، اعتبارًا من غدًا الخميس هناك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح ما بين 6 إلى 8 درجات مئوية، ليسود طقس دافيء نهارًا على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حتى الاثنين المقبل.
تحذيرات من الشبورة المائية على الطرق 
وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية على بعض مناطق من الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مناشدة المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لاشعة الشمس أثناء ساعة الذورة، والاكثار من تناول السوائل، وارتداء مرضى الجيوب الانفية وحساسية الصدر للكمامات أثناء الخروج من المنزل.

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر من طقس غدًا الأربعاء (فيديو)

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الاربعاء.. وتحذيرات من الخبراء

الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. تتجاوز 30 درجة

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال أسبوع.. تفاصيل

صغرى القاهرة 18 .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية (فيديو)
الجريدة الورقية