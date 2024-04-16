الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الاربعاء.. وتحذيرات من الخبراء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في مصر غدا الأربعاء 17 أبريل، حيث حذر خبراء الأرصاد الجوية من تأثر القطاع الغربى للبلاد "السلوم- مطروح" بعواصف رملية وترابية، مما يؤدى إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية، تتقدم مع ساعات الظهر على كافة عموم الدلتا والقاهرة الكُبرى و"شمال ووسط الصعيد" بشكل أقل حدة من غيرهم، ومُدن القناة وخليج السويس وأجزاء واسعة من شبه جزيرة سيناء، وبعض مدن ساحل البحر الأحمر.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون الأجواء غير مُستقرة من ناحية حركة الرياح الشديدة الحرارة، يُصاحبها أجواء غابرة ورملية تؤثر بالدرجة الأولى على كافة المناطق الصحراوية، وتتأثر بها كافة المُدن الداخلية مع احتماليات تشكل عواصف جدارية على بعض المُدن المُطلة على الجانب الغربى الصحراوى للبلاد.

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء وتسجل أعلى معدلاتها خلال ساعات الذروة، والطقس غدًا يميل إلى شديد الحرارة على المناطق الصحرواية وجنوب البلاد، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء

ويشهد الطقس غدا ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تصل إلى 5 درجات مئوية، لتسجل العظمى على القاهرة 37 درجة، ومحافظات الوجه البحرى، وتقترب من 40 درجة على مناطق الصعيد، في أجواء حارة شديدة نسبيًا وجافة نهارًا ومعتدلة ليلًا.

ويظل الطقس مائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نصائح هامة

يُرجى توخى الحذر عند القيادة على المناطق الصحرواية وتهدئة السرعة والتوقف فورا عند انعدام الرؤية، وارتداء الكمامات في المنازل خاصة أصحاب الحساسية ومرضى الصدر والجيوب الأنفية ومرضى العيون والتزام المنازل وتجنب الخروج إلى الشارع، وإحكام غلق النوافذ منعا لتسرب الأتربة الناعمة إلى المنازل .