تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا

استقر المدير الفني كارلو أنشيلوتي على تشكيل ريال مدريد الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2023 - 2024.

ويحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريق الملكي مباراة اليوم بهدف قلب الطاولة على السيتي وخطف بطاقة التأهل من إنجلترا، وذلك بعد سقوطه في فخ التعادل على يد السماوي بنتيجة 3-3 في مباراة الذهاب بالعاصمة الإسبانية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي :

حارس المرمى: لونين.

الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي.

الوسط: كامافينجا - توني كروس - فالفيردي - جود بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد والقناة النقلة :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.