غيابات ريال مدريد ومانشستر سيتي قبل صدام دوري الأبطال

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد غدا الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي يحتضنها ملعب الاتحاد معقل السيتي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.

غيابات ريال مدريد ومانشستر سيتي

يواجه مانشستر سيتي ريال مدريد بالقوة الضاربة بعد استعاد الثلاثي كايل ووكر وناثان أكي وجون ستونز، شارك الثلاثي في مران السكاي بلو اليوم قبل 24 من مواجهة الملكي.

وعلى الجانب الآخر يغيب عن ريال مدريد كل من تشواميني للإيقاف، بالإضافة إلى تيبو كورتوا ودافيد ألابا ببسبب الإصابة