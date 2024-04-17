عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "بسبب الهجوم الإيراني على إسرائيل.. مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط".

إنه الجمر المستتر تحت الرماد فلا تكاد تشعر به حال ينطبق على الوضع في الشرق الأوسط، فالأحداث ملتهبة بين إيران وإسرائيل، لا سيما بعد توجيه طهران ضربة عسكرية باستخدام أكثر من 300 صاروخ ومسيرة ضد أهداف داخل العمق الإسرائيلي، وتوعد تل أبيب برد قاس داخل الأراضي الإيراني ردا على الضربة الإيرانية.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هدد بالرد بشكل هائل وموجع على أي عمل يستهدف المصالح الإيرانية، فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام من إيران، موضحا أن إسرائيل ليس أمامها خيار سوى الرد على إيران.

ولمنع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط الملتهب في الأساس بفعل العدوان على غزة تحاول الولايات المتحدة ومعها دول أوروبية إثناء إسرائيل على الهجوم الإيراني، وعدم القيام بأي عمل غير عقلاني يؤدي إلى التصعيد من ثمة الانفجار.