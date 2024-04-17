سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنوك صباح اليوم الأربعاء

أسعار صرف الدينار الكويتي .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في ضوء الأحداث الساخنة التي يشهدها العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر العملات.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم:

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 156.60 جنيه للشراء، 157.31 جنيه للبيع

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 153.96 جنيه للشراء، 154.67 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 151.42 جنيه للشراء، 155.4 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 149.82 جنيه للشراء، 154.57 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 154.39 جنيه للشراء، 154.71 جنيه للبيع

قرارات البنك المركزي

وفي 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي

الاقتصاد المحلي

ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.